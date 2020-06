Kőnig doki: A gyerekek jobban viselték a járványt

Belföld

Kiss Nóra ,

Dr. Kőnig Róbertre is hatalmas felelősség és lelki teher hárul a járvány alatt az új Szent János Kórház gyermeksebészeként. A korlátozások alatt a hét minden napján ellátta a sürgős eseteket, és tesztelte a betegeit. Elmondása szerint az elején nehéz volt megértetni a kicsikkel, hogy mi is zajlik a világban, mostanra viszont sokkal jobban viselik a helyzetet, mint a felnőttek.

Az ország Kőnig dokijaként ismert sebész YouTube-csatornáján több videót is készített a gyermekeknek arról, mi az a koronavírus, és hogyan tudunk védekezni ellene. Erről személyes tapasztalatai is vannak, az új Szent János Kórház orvosaként ugyanis a járvány alatt is ellátta a sürgős eseteket.

– Kemény időszak van mögöttünk. A hét minden napján ügyeltünk, mivel a koronavírus-fertőzés szempontjából fokozottan veszélyeztetett idősebb kollégák kiestek a munkából. Elláttuk a sürgős eseteket, és elvégeztük azokat az operációkat, amelyek tartós egészségkárosodást okoztak volna, ha nem történnek meg – mesélte dr. Kőnig Róbert a Lokálnak.

– Fizikailag jól bírtuk, lelkileg viszont annál megterhelőbb volt helytállni a veszélyhelyzetben, főleg mert a gyerekek az elején nem értették, mi folyik most a világban, és a szokásosnál jobban féltek a kórháztól és tőlünk is. Igyekeztem az ő nyelvükre lefordítva elmondani, hogy nem lesz semmi baj, bízhatnak bennünk. A beszélgetés után pedig már nem is tartottak a koronavírus-teszteléstől, amit minden beavatkozás előtt el kellett végeznünk, a megfelelő védőfelszerelésben. Szerencsére minden minta negatív lett – mondta a sebész, aki úgy veszi észre, hogy a gyermekek mostanra megtanulták kezelni a helyzetet.

– Sokkal jobban viselik a járványhelyzetet és a korlátozásokat, mint a felnőttek. Nem érzik a súlyát, de ez nem is baj. Persze a legfontosabb dolgokat tudják – például hogy most nem szabad zsúfolt helyekre menni, fel kell venni a maszkot, és fontos a rendszeres kézmosás –, könnyebben alkalmazkodnak az új szabályokhoz, és ezt nem fogják fel olyan tragikusan. Szerencsére a gyerekekre kevésbé veszélyes a vírus, és a legújabb tanulmányok szerint alig fertőzik meg egymást.

Két gyermeknél mutatták ki a fertőzést Müller Cecília országos tiszti főorvos pénteki tájékoztatóján elmondta: két gyermeknél mutattak ki koronavírus-fertőzést. – Az egyik 11, a másik 15 éves. Ők egy-egy családi járványhoz tartoznak, szüleik pozitív tesztje ismert volt. A családon belül kaphatták el a koronavírust. Az állapotuk jó – ismertette a szakember, aki korábban elmondta: hazánkban kevés kiskorú kapta el a járványt, számuk húsz fő alatt van.

Mától újraindul az egészségügyi ellátás

Június 15-étől valamennyi egészségügyi ellátás korlátozás nélkül működik, a járvány elleni készültség fenntartása mellett. A járóbeteg- és az alapellátás esetében is időkorlátozás nélkül újraindulhatnak az ellátások hétfőtől, tehát megszűnik az óránként négy beteg ellátását előíró rendelet. A szakrendelésekre továbbra is telefonon kell időpontot kérni.