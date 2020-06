Kriszta a frontvonalban: Nincs ennél szebb hivatás

Extra

Békéscsabán lakik, de felköltözött a fővárosba Magda Krisztina mentős, hogy a koronavírus elleni küzdelemből kivegye a részét. Hol mentőautó-sofőrként, hol pedig mentőápolóként segít.

Nem érdekel, ha fáradt vagyok, ez az a hivatás, amit nem lehet nem szeretni – mondta a Lokálnak Magda Krisztina, akit egy huszonnégy órás műszak után értünk el. Az elhivatott mentőgépkocsi-vezető és -ápoló már gyerekkorában eldöntötte, hogy az egészségügyben szeretne dolgozni, álmát meg is valósította, noha a család próbálta lebeszélni róla.

– Édesapámat nagyon korán elveszítettem, beteg volt. Én pedig már az általános iskola nyolcadik osztályában megfogadtam, hogy az egészségügyben szeretnék dolgozni. Mivel nagyon szeretem a kihívásokat és az adrenalint, úgy döntöttem, hogy mentőgépkocsi-vezetőként is szeretnék bizonyítani. A keresztapám sokszor próbált róla lebeszélni, mondogatta, hogy a mentőzés nem nőknek való szakma, engem azonban talán éppen ezért vonzott még inkább. Végül ő is belátta, hogy hajthatatlan vagyok, és 165 cm ide vagy oda, ez bizony szerelem és én mentőzni fogok – nevetett Kriszta.

Az évek folyamán a lelkesedése még nagyobb lett, elhivatottságát semmi sem tudta letörni. – Nálam nincs olyan, hogy nehezen indulnék el dolgozni. Szerintem nem is lehet úgy beülni egy mentőautóba, hogy az ember nincs ott fejben. Persze előfordulnak megterhelőbb feladatok, de mindig megoldottuk a bajtársakkal – így hívjuk a kollégákat – tette hozzá mosolyogva. – De olyan is volt már, hogy épp azért mert nő vagyok, nekem kezdte panaszolni a tüneteket egy beteg. Szerintem mindegy, hogy az ember nő vagy férfi, az elhivatottság a lényeg.

Mint mondja, soha egy percre sem fordult meg a fejében, hogy félne kimenni egy koronagyanús beteghez. – Vannak kifejezetten erre specializálódott egységeink, akik az ő szállításukat és tesztelésüket végzik. De a napi feladatokat ellátó egységek is találkozhatnak koronavírus-gyanús esetekkel. Ilyenkor az Országos Mentőszolgálat eljárásrendje alapján, speciális maszkok és védőöltözetek állnak rendelkezésre, hogy védve legyünk. Ezt a hivatást sok türelemmel, nagy-nagy szeretettel és elhivatottsággal lehet végezni, félelem nélkül – mondta Kriszti, aki a veszélyhelyzet miatt hónapokig nem látta családját.

– Békéscsabán lakom, onnan járok fel Budapestre dolgozni, de a veszélyhelyzet miatt nem akartam kockáztatni, hogy esetleg megfertőzöm őket vagy nem tudom felvenni a munkát, így felköltöztem a fővárosba. Ezért az elmúlt hónapok kicsit átszervezték az életem, de továbbra is úgy érzem, hogy nincs ennél szebb hivatás.

Fontos, hogy kikapcsolódjon

Kriszta szabadidejében kutyakiképző, taekwondozik, és fut. Igen mozgalmas életet él, így a korlátozások alatt neki is új elfoglaltságokat kellett keresnie. – Amikor nem volt lehetőségem a szabadban kutyázni, elkezdtem a szobában is végezhető sportgyakorlatokat végezni. Sokat olvastam, és ha tehettem kimentem a Margitszigetre futni. Most, azonban már végre magamhoz ölelhettem a kutyámat.

Hálásak a szeretetért

– Megható az a szeretet, amit mostanában kaptunk. Néhány héttel ezelőtt egy pizzafutár érkezett, és adott be az állomásra húsz doboz gőzölgő óriáspizzát, máskor pedig egy süteményszállító autó intette le az egyik kollégát az utcán és adott neki egy csodaszép tortát – mesélte meghatottan. – De nem csak ételt, hanem kávégépet, mosógépet is kaptunk már. Remélem ez a szeretet sokáig kitart irántunk az emberekben.