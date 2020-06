Különös döntés! Megnyitják a diszkókat de tilos a tánc

Külföld

Nagy bejelentést tett az egészségügyi miniszter Spanyolországban, ahol már a harmadik fázisába léptek a védekezésben. Ezért úgy döntöttek, engedélyezik a diszkók és egyéb klubok nyitását.

Ez egy óriási öröm is lehetne, ha nem lenne benne egy icipici csavar. Ugyanis az jól hangzik, hogy kinyitnak a szórakozó helyek, csak éppenséggel a tánc az tiltólistára került. A táncparkettek helyén asztalok lesznek, és a termekben be kell tartani a kétméteres távolságot is.

A klubok vezetőit nagyon meglepte a hír, sokan nem értenek egyet a tiltással, így sokan tüntetéseket kezdeményeznek.