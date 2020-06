Leleplező videó! Semmilyen egészségügyi végzettsége nincs az MSZP-s álmentősnek

Belföld

A Ripost beszélt vele: egyszer azt mondja, mentőtiszt a végzettsége, majd azt, hogy Regensburgban végzett egészségügyi főiskolát, az ezt igazoló dokumentumokat azonban senkinek sem hajlandó megmutatni, az elvégzett iskolát sem tudja megnevezni, sőt, azt sem tudja, hol van Regensburg… Próbálták kideríteni, ki lehet az MSZP hírhamisító „mentőtisztje”, de semmire nem adott magyarázatot.

A lap interjút kért Németh Athinától, aki vasárnap az MSZP-s Korózs Lajos videójában bukkant fel mint „mentőtiszt”.

Bejárta az ellenzéki sajtót a kamuhír, miszerint a „mentőtiszt” bevállalta 10, a koronavírus-járvány miatt kórházból hazaküldött beteg ápolását, de 9 meghalt közülük… Azóta kiderült, hogy a nő egyáltalán nem szavahihető: az Országos Mentőszolgálat nem állt vele kapcsolatban, ahogy más mentős szervezetek sem, és sem az egészségügyi szakdolgozói kamara, sem az Állami Egészségügyi Ellátóközpont nyilvántartásában nem szerepel. A Ripost szerette volna vele tisztázni, hogy ki ő, milyen végzettsége van, de összevissza beszélt, és semmilyen papírt nem tudott megmutatni…

Itt az elképesztő videó, amelyben lerántja magáról a leplet…

Nem tudja megmondani az iskolája nevét

Németh Athinával személyesen találkoztak, és elmondása szerint a története szinte egy csodával ér fel: még a hetvenes években, 15 évesen, árván maradva, édesapja halála után Regensburgba utazott, ahol egy nővérszállóra került lakni. Saját bevallása szerint 1977-ben itt érettségizett, majd 1979-ben jelentkezett abba az iskolába, ahol megszerezte a képesítését, szintén ebben a német városkában. „1983-ban végeztem, akkor főiskola volt, de szerintem már feljebb vitték az iskola besorolását. Ezenkívül van hospice-os idősápolós képesítésem is. A könyvelőnél vannak a papírjaim, mert nyugdíj előtt állok” – hárított, amikor arra kérték, hogy mutassa meg egészségügyi végzettségéről szóló papírjait. De arra a kérdésre sem tudott válaszolni, hogy mi volt az általa elvégzett iskolának a neve, sőt azt sem tudja, hol van Regensburg, ahol sok éven át lakott: szerinte Szászországban van, miközben Bajorországban található…

Nincs benne a magyar nyilvántartásban, pedig szerinte honosították a papírjait

Németh Athinának arról sincs fogalma, hogy lehetséges, hogy nem szerepel a magyar egészségügyi nyilvántartásban, holott elmondása szerint honosították a kinti iskolai dokumentumait. Az is érdekes, hogy a nő azt állítja – bár ezt papírokkal nem hajlandó igazolni -, hogy egy főiskolai szintű intézménybe járt, de a végzettsége még egy infúzió bekötésére sem jogosítja fel.

„Az önkéntes munkához abszolút nem kell végzettség, ma például pelenkát cseréltem, lefürdettem a beteget, mentőtisztként pedig azt csinálom, ahova küldenek, betegszállítással foglalkozom. Infúziót én nem kötök, nekem arra nincs végzettségem. Nekem tiszt végzettségem van, de a tiszt nem köthet be. Nem köthetek, nem is kötök, nem is szeretnék” – hárít, de sokadik kérésre sem hajlandó papírokkal igazolni egészségügyi végzettségét, sőt azt is kijelenti: tudja, hogy maga alatt vágja a fát, de ezt egyhamar nem is fogja megtenni. „Én nyugalomra vágyom” – magyarázza. De akkor miért haknizta körbe a teljes ellenzéki médiát?

Külföldi lapok is elhitték a kamuját

Nyugalma nem sok lehet, miután áprilisban egy Facebook-csoportban betegeket kezdett toborozni – ezek szerint minden egészségügyi végzettség nélkül. Mindössze két hét alatt nemzetközi baloldali „médiasztárrá” is vált. A nagy hírű Financial Times, az Euronews, az NBC, egy svéd lap, egy román lap, egy kínai és egy izraeli tévé – ezek mind-mind meginterjúvolták május első két hetében, legtöbbjük pedig az MSZP-s Korózs Lajoshoz hasonlóan elhitte a kamut: a legtöbb interjúban Németh Athina szintén mint mentős szerepel.

Azt mondja, ő maga sem érti, hogy kerültek ide ezek a lapok, de azt állítja: külön-külön mindegyik sajtóterméktől megjelentek nála az újságírók Magyarországon, vele interjút készíteni. „Ők kerestek meg engem. Szerintem a Facebook alapján. Szerintem a Facebook-bejegyzésem (vagy nevezzük hirdetésnek) alapján találtak meg” – állítja.

Összefoglalva: Németh Athinának állítólag egy infúzió bekötésére sem alkalmas végzettsége van Regensburg városából, bár ő maga nem tudja, hol van Regensburg, és a papírt sem hajlandó megmutatni, sőt az iskola nevére sem emlékszik. Állítja, hogy a végzettségét itthon is honosították, miközben semmilyen hivatalos egészségügyi nyilvántartásban nem szerepel.

Németh Athina saját elmondása szerint szerdán reggel is dolgozott annál a mentőszolgálatnál, amelyik ezt cáfolta.

Bár két hét alatt több ország újságjának is nyilatkozott, elképzelése sincs róla, hogy jutottak el hozzá ezek a lapok. Az már csak hab a tortán, hogy bár csak április 15-én kezd el betegeket toborozni az önkéntes munkájához, a Klubrádióban már április 11-én interjút készítenek vele erről…