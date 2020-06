Durva baleset! Luxusautóval karambolozott a Zalaegerszeg focistája

Belföld

Lokál ,

Luxusautójával balesetezett a Zalaegerszegi TE FC légiósa hétfő reggel a Vas megyei Sorokpolányban, az autója durván összeroncsolódott, de a focista nem sérült meg.

Hétfőn reggel egy Renault kisteherautó haladt a Vas megyei Sorokpolány beterületén a Templom utcában, ahonnét balra, a Fő utcára akart kanyarodni. A sofőr elindult, ekkor neki balról érkezett egy Audi Q8 luxusterepjáró, ami a kisteherautó bal hátuljának ütközött. A kisteherautó és a személyautó is megpördült az ütközéstől. A kisteherautó vezetője megsérült, őt a mentők kórházba szállították – számolt be az esetről a Vas megyei hírportál.

Több szemtanú elmondása szerint az Audi már a baleset előtt is nagy sebességgel előzött meg több autót is a településen belül és a beláthatatlan kanyar után is nagy sebességgel érkezett oda, ahol a baleset történt.

A Blikknek a ZTE sajtóosztályán megerősítették, az Audit a ZTE légiósa, Nikola Mitrovics vezette, ő nem sérült meg.