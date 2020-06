Magány gyötri Törőcsik Marit

Extra

Kiss Nóra ,

Egyre nehezebben viseli a járvány miatt kialakult helyzetet Törőcsik Mari. A Kossuth-nagydíjas színésznő magányos, hiszen a karantén alatt most senki nem látogatja őt velemi otthonában.

A 84 éves színésznő évek óta velemi otthonában él, ahol ápolók gondoskodnak róla, a pályatársai és barátai pedig rendszeresen látogatják őt. A járvány azonban az idősekre a legveszélyesebb, emiatt most Törőcsikkel is csak telefonon tartják a kapcsolatot szerettei.

„Minden héten felhívom legalább egyszer, és amikor legutóbb beszéltünk, elárulta, már nagyon szenved attól, hogy nem látogathatják a szerettei, a barátai” – kezdte Jordán Tamás, a színésznő közeli barátja, a Blikknek.

„Nekem is hiányoznak a személyes találkozások, hiszen korábban hetente legalább egyszer mindig felkerestem. Remélem, hamarosan újra meglátogathatom, de az egészsége érdekében meghozott óvintézkedésekhez akkor is tartom majd magam” – folytatta a nemzet színésze, aki arról is beszámolt milyen állapotban van most Törőcsik Mari.

„Annyit elmondhatok, hogy Mari egészségi állapota változatlan. Gyengécskének érzi magát, ezért nem is nagyon hagyja el a nappalit, de nem történt semmi, ami miatt különösebben aggódni kellene érte.”