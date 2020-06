Maradt még valaki a Jobbikban?

Extra

Holló Bettina ,

Visszafordíthatatlanul megindult a lejtőn a Jobbik. Azok után, hogy a múlt héten hárman is kiléptek a pártból, most Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere is távozik.

A Jobbik közleményben jelentette be, hogy közös megegyezéssel Mirkóczki Ádám is búcsúzik a párttól.

„Nem hagyhatom, hogy a pártpolitika bármiféle befolyással bírjon döntéseimre” – írta a Facebookon a polgármester.

Egyre többen hagyják ott az egykori jobboldali, ma inkább már baloldali nézeteket valló pártot, ami nemrég kétségbeesésében még Gyurcsánnyal is összeállt. Mint arról korábban beszámoltunk, múlt héten Sneider Tamás volt pártelnök, valamint Varga-Damm Andrea és Farkas Gergely is úgy döntött, hogy többé nem asszisztál ahhoz az ideológiához, amit a mostani pártelnök, Jakab Péter és csapata követ.