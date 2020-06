Megható! Múzeum nyílik Avicii emlékére

Extra

MTI ,

Múzeum nyílik jövőre Avicii svéd DJ emlékére szülővárosában, Stockholmban – jelentette be a zenész emlékét ápoló Tim Bergling Alapítvány.

A világhírű lemezlovas és producer életútját bemutató Avicii Experience-kiállítás egy új, 2021 nyarán megnyíló digitális kulturális központban, a Space-ben kap helyet.

Az Avicii-múzeum látogatói a lemezlovas életútját felidéző, részben eddig nem publikált fotók, videók és emléktárgyak nézegetése közben belehallgathatnak a világ egyik legjobbjának tartott DJ eddig kiadatlan zeneszámaiba is – közölte Per Sundin, a stockholmi ABBA-múzeumot is működtető Pophouse Entertainment ügyvezetője, aki meggyőződését fejezte ki, hogy a Tim Bergling néven született zenész “rövid élete ellenére is óriási hatást gyakorolt és gyakorol még ma is”.

Anna Konig Jerlmyr stockholmi főpolgármester a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva reményét fejezte ki, hogy az Avicii-múzeum elősegíti a párbeszédet a mentális egészségről és az öngyilkosság-megelőzésről.

Avicii-t 28 évesen, 2018. április 20-án találták holtan Omán fővárosában, Maszkatban, ahol barátaival nyaralt. Az ománi rendőrség akkor azt közölte, hogy nem találtak gyanús körülményt halálával kapcsolatban, a halál okát pedig a család kérésére nem tárták a nyilvánosság elé. Később a család által közzétett nyílt levél azt sugallta, hogy Avicii öngyilkos lett.

Avicii-t kétszer jelölték Grammy-díjra, valamint elnyerte a Billboard és az MTV Europe több díját.

A Forbes magazin szerint a lemezlovas a legjobban fizetett DJ-k világranglistáján 2016-ban a 12. helyet foglalta el 4,5 millió dollár bevétellel. Legnagyobb slágerei között volt a Wake Me Up!, a Levels, a Sunshine, a The Days, a Hey Brother és a You Make Me. 2016-ban megdöbbentette rajongóit azzal, hogy bejelentette: egészségi okokból felhagy a turnézással, de stúdióban továbbra is készített zenét.

Az Avicii halála után a család által életre hívott Tim Bergling Alapítvány elsősorban olyan személyek és szervezetek támogatására összpontosít, amelyek a mentális betegségek és az öngyilkosság megelőzésének területén tevékenykednek Svédországban és külföldön.