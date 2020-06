Megmentették a 90 éves Rezső bácsi összetört Ladáját

Extra

Holló Bettina ,

Fejes Rezső bácsi ötven éven át vezetett balesetmentesen. Ebből 35 évet imádott Ladájával, amelybe idén január elején hátulról belehajtottak. A 90 éves bácsi autója a bontóban is végezhette volna, ám egy autószerelő cég helyrepofozta. A tulajdonos a Lokálnak elárulta: Ladája most szebb, mint új korában.

Fejes Rezső 1985-ben vásárolta Lada 1500s típusú autóját, amelyre a kezdetektől fogva úgy vigyázott, mint a szeme fényére.

– Ez a kis kocsi mindig le volt takarva, ha sütött a nap, azért, ha esett a hó, azért – kezdte a Lokálnak Fejes Rezső.

– Asztalosként dolgoztam egy műhelyben, és mivel nagy volt a por, ott is mindig lefedtem egy ponyvával, nehogy baja essen. A munkatársaim persze kinevettek, azt mondták, hogy nem vagyok normális, de engem ez egy cseppet sem érdekelt. Soha nem volt balesetem, ezért is ijedtem meg nagyon, amikor január elején hátulról belém jöttek. Persze örültem, hogy nem esett bajom, mégis szomorú voltam, mert azt hittem, hogy el kell búcsúznom a Ladától. A fiaim azonban azt mondták, hogy apa, ezt nem adhatjuk el, tetessük rendbe. Így is lett, kicseréltek benne mindent, most úgy csillog-villog, hogy az hihetetlen – mesélte büszkén a 90 éves nyugdíjas, aki bár imádott vezetni, a baleset után úgy döntött, többé nem ül volán mögé.

–Bevallom, hogy bár megúsztam a balesetet, mégis megérintett az elmúlás szele. Csak a szerencsén múlt, hogy nem esett bajom, többé nem kockáztatok. Ennek ellenére hálás vagyok a történtekért, mert az autó most szebb, mint új korában. Örökségként ráhagyom a gyerekeimre, de amíg élek, itt áll majd a garázsban, persze szépen letakarva – tette hozzá Rezső bácsi.

Milliókat ér

Körülnézve a használt autók piacán, a felújított Lada körülbelül kétmillió forintot érhet. Az oldtimer minősítés, amit a napokban megkap, viszont még tovább növelheti az értékét, akár 3-4 millió forintra.

