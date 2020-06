Megszavazták! Szeptembertől jön a 700-800 forintos parkolási-díj Erzsébetvárosban

Belföld

Lokál ,

Bár még a városüzemeltetési bizottság sem javasolta, Niedermüller Péter DK-s polgármester áttolta csütörtökön a 7. kerületi testületen a parkolási díjak megemelését, valamint az időzóna kitolását – írja a Ripost. Bizonyos zónákban reggel 8 órától egészen éjjel 23 óráig fizetni kell majd a parkolásért, az óránkénti díjat pedig, ha a főváros is rábólint, 700-800 forintra fogják emelni.

Karácsony Gergely főpolgármester gyakorlatilag hadat üzent az autósoknak: a sok helyen kihasználatlan és baleset-veszélyes kerékpársávok és betontömbök után a szerdai fővárosi közgyűlésen megszavazták az idősávok szerint emelkedő parkolódíjakat, és ezzel megágyaztak annak, hogy a díjak az egekig emelkedhessenek. Négy kerületben rögtön meg is szavazták a díjemelést: egyes zónákat átsoroltak magasabb díjtételű zónába, és újabb zónákat is fizetőssé tettek.

Gyurcsány emberei emelik a tétet: jöhet a 7-800 forint!

Alig egy napra rá Erzsébetvárosban már a 700-800 forintos parkolódíjakról szavaztak! Gyurcsány Ferenc jó barátja, a DK-s polgármester Niedermüller Péter talált egy ősrégi, 1988-as jogszabályt, amelyre hivatkozva ezentúl nem a BKV jegyárakhoz igazítanák a parkolási díjat – egyébként országszerte ezt veszik alapul, szinte minden településen – hanem a 95-ös benzin mindenkori, literenkénti középárfolyamához – annak pedig a kétszeresét is lehet számolni!

A benzin literje jelenleg 360 forintba kerül, ennek kétszerese pedig 720 forint – ha már most bevezetnék, ennyit kellene fizetni a parkolásért!

Mindezt – valamint a fizetős parkolás időzónájának kitolását éjjel 23 óráig – pedig csütörtökön meg is szavazta az ellenzéki többségű testület, csak a Fidesz képviselői és egy független képviselő nem.

Akár 15 ezerbe is kerülhet egy nap parkolás

„Mi ezt nem támogattuk, mert nem lett végiggondolva. Az időzóna kitolásával 15 órán át fizetni kell a kerületben a parkolásért, ami a megemelt díjakkal számolva akár 12-15 ezer forint is lehet, ez irreálisan magas itt Magyarországon” – fűzte hozzá a döntéshez Veres Zoltán, Erzsébetváros fideszes önkormányzati képviselője. „De ha valaki csak pár órára érkezik – akár szolgáltatást igénybe venni, akár dolgozni – azoknak is több ezer forintjába kerülne. Vállalkozásokat lehetetleníthet el ez a döntés” – emelte ki a képviselő.

Most Karácsony Gergelyéknél pattog a labda…

A határozat a Fővárosi Közgyűlés elé kerül jóváhagyásra, ott várhatóan augusztusban döntenek róla. A kormány július 1-ig rendelte el az ingyenes parkolást a járványhelyzet miatt. Karácsonyék megszavazták, hogy augusztus 1-től már emelkednek is a parkolási díjak – ha pedig Niedermüllerék javaslatára is rábólintanak, szeptembertől már be is vezethetik a 700-800 forintos díjakat – számol be a Ripost.