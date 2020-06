Megszűnt a vásárlási idősáv, de maszkot viselni kell!

Extra

Holló Bettina ,

A veszélyhelyzet megszűnésével új szabályok léptek életbe, és a járványügyi készültséget is bevezették. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi kormányinfón bejelentette: az idősek vásárlási sávját megszüntették, és újra lehet 500 fő alatti rendezvényt tartani. A maszkviselés viszont továbbra is kötelező.

Megszűnt a vásárlási idősáv

Megszűnt a 65 év felettiekre vonatkozó, naponta 9 és 12 óra között érvényes vásárlási idősáv a boltokban – ez derül ki az újonnan megjelent Magyar Közlönyből. A döntést Gulyás Gergely a tegnapi kormányinfón azzal indokolta, hogy a maszkviselés elegendő védelmet biztosít az időseknek. Mint arról korábban beszámoltunk, szerda éjfélkor, 98 nap után a veszélyhelyzet is megszűnt, így nagy kérdés volt, hogy mi lesz az idősek vásárlási idősávjával, ami az utóbbi napokban rengeteg feszültséghez vezetett. Így nemcsak a vásárlók, de a dolgozók is üdvözlik a kormány döntését.

Továbbra is kötelező a maszk!

Noha az élet egyre inkább visszatér a régi kerékvágásba, a vírus még nem tűnt el. Ezért továbbra is kötelező a maszk (vagy a szájat és az orrot eltakaró sál, kendő) viselése a tömegközlekedési eszközökön, valamint az üzletekben történő vásárlás során. Ez alól kivételt jelentenek a hat év alatti gyerekek, nekik nem kell viselniük. A vendéglátóhelyek zárt részén csak a dolgozóknak kötelező az orrot és a szájat eltakarni, a vendégeknek nem. Fontos, hogy a maszkunkat ne igazgassuk, rendszeresen mossuk, és semmiképp ne adjuk kölcsön másnak.

Újra lehet rendezvényt tartani

Az új szabály szerint zárt és külső helyszínen is lehet rendezvényeket tartani, ha a jelenlévők száma nem haladja meg az 500 főt. Fontos, hogy ebbe nemcsak a vendégek, hanem a dolgozók is beleszámítanak. A szabály az egész ország területére érvényes, vagyis a fővárosban és vidéken is megnyithatnak a klubok, szórakozóhelyek. Az 500 fő feletti zenés, táncos rendezvények augusztus 15-ig nem tarthatók meg.

Változás a határokon

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán jelentette be, hogy a rendkívüli jogrend végével a határátlépésre vonatkozó szabályok is változnak. – Ennek értelmében éjféltől az Európai Unió tagállamainak állampolgárai, valamint a szerb, a svájci, a liechtensteini, a norvég és az izlandi állampolgárok szabadon beléphetnek Magyarország területére. Ezzel párhuzamosan a magyar állampolgárok mentesülnek a karanténba vonulás kötelezettsége alól, ha az Európai Unió tagállamaiból, Szerbiából, Svájcból, Liechtensteinből, Norvégiából vagy Izlandról térnek haza – írta.

Járványügyi készültség

A járványügyi készültség bevezetését a kormány szükségesnek tartja, mert a járványnak nincs vége, a fertőzés még szigetszerűen felütheti a fejét. A járványügy készültséget a kormány most hat hónapra hirdette ki, fenntartásának szükségességét háromhavonta felülvizsgálja.