Mikor tisztul meg a holtág?

Belföld Szeged

Kerékgyartó György ,

Mindenki egyetért Szegeden abban, hogy sok-sok évtized után végre ki kellene tisztítani a Gyálai Holt-Tisza erősen szennyezett vizét. Azaz majdnem mindenki, mert a pénz is megvan, a tervek is megvannak, mégis húzódik a megvalósítás.

Valaha üdülőparadicsom volt a Holt-Tiszának a Szeged Klebelsberg-telep alatt húzódó néhány kilométeres szakasza. A jó világnak akkor szakadt vége, amikor a hatvanas években a környékbeli ipari üzemek elkezdtek szennyező anyagokkal teli vizet engedni bele, és a város is itt engedte le a szennyvizet. A rendszerváltást követően egy üzemet kivéve mindenki felhagyott a szennyezéssel, sőt 2008 óta végre a városi szennyvíz sem kerül a holtágba, ám az iszap azóta is több helyen nehézfémmel szennyezett, és más szennyezőanyagokat is tartalmaz a meder.

– Lakossági fórumok tucatjait tartottuk kérve az önkormányzatot, a kormányt, hogy történjen valami – magyarázta Csete Csaba helyi lakos, aki a holtág megtisztítását követelő helyi mozgalom élére állt. – A part mentén lakóházak és hétvégi házak vannak, mivel a holtág a Klebelsberg-telep közvetlen közelében húzódik, ezért mérgező hatása több ezer embert érint közvetlenül, áttételes hatásai pedig az egész várost.

Változást az hozott az ügyben, hogy B. Nagy László országgyűlési képviselőnek – kezében a kétezer helyi lakos által aláírt petícióval – sikerült támogatást nyernie az ügyhöz: a kormány egy 4,5 milliárdos uniós forrást rendelt a projekthez. Komoly szakmai, tervezési munka eredményeként elkészültek a hatástanulmányok, a szennyezettségi elemzések, valamint az erre épülő környezeti kármentesítési program. A megvalósítást a helyi lakosok alig várják. Ugyanakkor a közeli városrészből ellenző hangok is hallatszanak, a holtág tisztítási folyamatából eredő szennyezéstől és egészségkárosító hatástól tartva.

Kezdődjön mielőbb A Holt-Tiszához – mely gyermekkorom egyik kedvelt játszóhelye volt – ma is közel lakó önkormányzati képviselőként kiemelten fontosnak tartom, hogy a rehabilitáció megvalósuljon. Fontos, hogy a kivitelezés a lehető legszélesebb körű közmegegyezéssel, támogatással mielőbb kezdődjék meg – véli Halkó Pál, a szegedi Fidesz alelöke.

– Ez nem igaz, az iszapból a nehézfémeket helyben nyerik ki, a többi mérgező anyagot pedig enzimes és bakteriális módszerrel lebontják – mondta Csete Csaba. – Az a furcsa az egészben, hogy a helyiek, akiket közvetlenül érint a projekt, egyetértenek a szakmai tervekkel. Viszont a másik városrész tiltakozó csoportja újabb és újabb környezetvédelmi tanulmányokat kér, hihetetlenül lassítva az egyébként már célegyenesben lévő engedélyeztetési eljárást. Olyan az egész, mintha arra menne ki a játék, hogy kifussunk az időből, és ne tudjuk lehívni az uniós forrást.

Miért rózsaszín? A holtág vize nem csak büdös: a rózsás színezet egy olyan életforma jelenlétre utal, amely oxigén nélküli közegben szaporodik: a vízben tehát nincs oxigén, és így más életforma sem. Ezen kívül ebből a közegből kerülnek a városba az állatok szívférgességét előidéző kórokozók is a szúnyogok közvetítésével.

A tényleges munkálatokat megelőző pilot programnak néhány héten belül kellene elkezdődnie. Ha ez nem történhet meg, akkor talán újabb évtizedekre rózsaszín és súlyosan szennyezett marad a Holt-Tisza Szeged délnyugati övezetében.