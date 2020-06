Müller Cecília: Eddig jól vizsgázott Magyarország

Belföld

Hatalmas áttörést ért el a koronavírus elleni kutatás hazánkban, elkészült az első hazai fejlesztésű Covid-teszt prototípusa, az úgynevezett ELISA-teszt, amely lényegesen pontosabb az eddig ismert gyorsteszteknél. Erről, a jelenlegi járványhelyzetről és az elmúlt időszakról Müller Cecília országos tiszti főorvos mesélt a Lokálnak.

Milyen célt szolgál pontosan az ELISA teszt?

Az oltóanyag minőségét és hatásosságát rendkívül jól jellemzi az ELISA teszt. A beadást követően a vett mintákból megtudhatjuk, hogy a szervezetben mekkora és milyen minőségű ellenanyag termelődik, valamint, hogy ez mennyire tartós. Nagyon fontosnak tartom, hogy a magyar populációból származó vírustörzsek alapján fejlesztették ki, így kifejezetten a hazai megbetegedések kimutatására alkalmas. Hatalmas áttörés ez, hiszen mind a vakcina, mind az egyéb koronavírus elleni gyógyszerek megalkotásához alapként szolgál majd.

Mik a tapasztalatok a vírus első hullámáról?

Amikor értékeli az ember az elmúlt időszakot, mindig valamihez hasonlít. A többi országgal való folyamatos egyeztetések során láttuk, hogy milyen helyzetben van Magyarország. Ebből az derült ki számunkra , hogy a V4 országaival közösen jól kezeltük a járvány első hullámát. A világhoz viszonyítva alacsonyabb számú megbetegedés történt hazánkban. Noha voltak sajnos áldozatok, ezeknek a száma arányaiban nem volt magasabb, mint máshol. Közülük 24 olyan beteget tartunk számon, akinél kizárólag a koronavírust tudtuk mint kórokozót azonosítani. A többség más krónikus betegségekkel is küzdött. Összességében úgy gondolom, a lakosságnak és a szakembereknek köszönhetően eddig jól vizsgázott Magyarország.

Hogyan készülnek egy esetleges második hullámra?

Változatlanul, ugyanannyit dolgozunk mint eddig. Az, hogy nem látnak minket naponta a tévénézők, nem jelenti azt, hogy nem folyik továbbra is szorgos munka. Sok tanulságot, tapasztalatot nyertünk az első hullámból, amiket a jövőben is tudunk alkalmazni. A felkészülés most is zajlik, hogy ideje korán, gyorsan megfogjuk azt a csoportot, gócot, esetet, ami azonnali intézkedést követel annak érdekében, hogy ne terjedhessen tovább az emberek között a vírus. Fontos kiemelni, hogy a járvány továbbra is köztünk van, ezért most is óvatosnak kell lennünk és be kell tartanunk a higiéniás szabályokat.

Miként viselte az elmúlt hónapok megfeszített tempóját?

Természetesen ilyenkor hatalmas nyomás nehezedik a szakemberekre, hiszen joggal mindenki tőlünk várja az útmutatást, megoldást. Részemről a rám nehezedő óriási felelősség nyomta a legjobban vállamat. Kollégáimmal folyamatosan értékeltük a helyzetet és együtt határoztuk meg a szükséges lépéseket, ami hatalmas támaszt nyújtott számomra. Nehéz időszak volt mindnyájunknak, de tudtuk, hogy nagy szükség van ránk, ez lendített engem is előre. Tettük a dolgunkat és mindig igyekeztünk a megfelelő döntéseket, intézkedéseket meghozni. Erre volt szükség, mi pedig ennek próbáltunk megfelelni. Az operatív törzs megalakulása sokat segített, hiszen valamennyi állami szervezet és intézmény bevonódott, hogy együtt a lehető legjobb szakmai megoldásokkal tudjuk átvészelni a járványt. A közös munka pedig eredményesnek bizonyult és bizonyul most is.

Egy ország zárta a szívébe az elmúlt hónapokban. Milyen visszajelzéseket kapott?

Mindenki nagyon kedves, sok üzenetet, köszönő levelet kaptam. Voltak kifejezetten jópofa mémek is. Örülök, hogy az emberek ebben a nehéz helyzetben is megtartották a humorérzéküket. Köszönöm nekik az együttműködést, a bizalmat és a felém áradó szeretetüket.