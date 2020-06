Nagy a baj! A Pesti úti idősotthonból már menekülnek az ápolók

Belföld

Egyszerre 9 különféle pozícióra keres munkatársakat a Pesti úti Idősek Otthona, a takarítótól az ápolóig. A Ripost információi szerint továbbra sincs állandó orvosa a fővárosi fenntartású intézménynek, ahol 50 idős halt meg koronavírus-fertőzésben. A hangulat szörnyű, az ápolókat megfélemlítik. Nem véletlen, hogy a dolgozók is menekülnek, emiatt ma sem tudják rendesen ellátni az idős betegeket.

Semmit nem javultak a körülmények a fővárosi Pesti úti Idősek Otthonában, panaszkodtak a Ripostnak az ott dolgozó nővérek. A fenntartó, Karácsony Gergely főpolgármester még mindig nem ért rá, hogy meglátogassa az intézményt és beszéljen velük, meg a gondozottakkal. Pedig akkor megtudhatná: nem adottak a feltételek az idősek gondozásához.

„Havi 100 túlóra: végkimerülésig dolgoztatják az ápolókat”

„Már annyian sem vagyunk, mint a járvány kitörésekor” – mondta el a lap munkatársának az egyik ott dolgozó ápoló, aki még mindig nem akarja felfedni kilétét, mert abban reménykedik, hogy előbb-utóbb változik a helyzet és megtarthatja az állását. „Az elmúlt hónapban van, akinek száz túlórája jött össze! El tudja képzelni? Az enyém is közel ennyi, szabadságról pedig szó se lehet. Már teljesen kimerült vagyok! Mi minden erőnkkel azon vagyunk, hogy megfelelő ellátást kapjanak a lakók, de higgye el, ez ennyi emberrel, ahányan vagyunk, egyszerűen képtelenség, lehetetlen feladat. A vezetés pedig ahelyett, hogy megértő lenne, egyre durvább velünk, mintha mi tehetnénk mindarról, ami az otthonnal történt! Egyre nehezebb így rendesen dolgozni. El vagyunk keseredve.”

Az informatikus pucolta a zöldséget

Az otthonba keresnek takarítót, konyhai kisegítőt, ápolót, gondozót, segédgondozót, mentálhigiénés munkatársat, osztályvezető ápolót, szociális gondozó-ápolót és gazdasági nővért is. Nem sokan jelentkezhetnek, vagy a jelentkezők nem felelnek meg, mert a hirdetések már több mint egy hónapja változatlanul futnak. A lapnak az ott dolgozó nővérek megerősítették: olyan szintű a munkaerőhiány, hogy többször előfordult, a gazdasági vezető maga főzte meg a konyhán a levest, amihez egyébként az informatikus pucolta a zöldséget és a portás osztotta ki az ételt, mert nem volt elég nővér sem.

Húszan azonnal visszamennének

„Legalább húszan hívtak fel a régi kollégák közül az elmúlt hetekben, akik a körülmények miatt hagytak itt bennünket” – mondta el az egyik korábbi főnővér a Ripostnak. „Ha gyökeresen megváltozna végre a helyzet az otthonban, szívesen visszamennének dolgozni.”

Bántja, ami az otthonban történt az elmúlt fél évben, és folyamatosan figyelemmel kíséri volt munkahelye és gondozottai sorsát.

„Sajnáljuk, akik még mindig ott dolgoznak. Nemcsak engem érdekel, hogy mi történik odabent, de minden egyes kollégám, aki az elmúlt időszakban felmondott, ezt teszi, hiszen nekünk ez az otthon és az ott lakók jelentették az életünket” – tette hozzá a volt főápoló. „Sajnos tudjuk, hogy még mindig borzasztóak odabent a munkakörülmények, megfélemlítik a nővéreket, így kell helytállniuk. Sokan csak azért nem mondtak még fel, mert kivárnak, abban reménykednek, hogy lesz változás.”

Az orvosok is elmenekülnek

A lap információi szerint több orvost is megkeresett az intézmény, de egyikük sem volt hajlandó az otthon állandó orvosaként dolgozni. Mindannyian a bent uralkodó hangulatra hivatkoztak és azokra a szabálytalanságokra, amelyeket a kormányhivatal is feltárt, és ami miatt legutóbb 200 ezer forintra büntették az intézményt: nem vezetik, mikor melyik orvos van szolgálatban, követhetetlen a munkaidő és a felelősségi kör.

„Most kaptunk egy orvost, ő is szerződéses, de legalább naponta bejön” – tudták meg egy nővértől. „Igaz, külföldi, ami nem volna baj, de alig beszél és alig is ért magyarul. A mi idős lakóinknak pedig nagyon fontos, hogy elmondhassák a panaszaikat és értsék az orvosi utasításokat. Most kézzel-lábbal próbálják megértetni magukat. Egyébként ő sincs itt egész nap.”