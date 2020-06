Nagy Feró megtartotta az első buliját

Extra

Lokál ,

A legendás rocker, Nagy Feró kitartó volt a koronavírus-világjárvány miatti önkéntes karantén heteiben, és ki sem mozdult őrbottyáni házából. Ez persze nem volt könnyű számára, hiszen hozzászokott a pörgéshez, hogy koncertről koncertre utazzon a Beatricével szerte az országban. A zenész azonban a napokban különös felkérést kapott, és kapva kapott az alkalmon, hogy újra közönség előtt zenélhessen – írja a Ripost.

– Egy motoroscsapat kért fel arra, hogy vigyem el a rock and rollt az összejövetelükre, egy szőlőhegyre. Azonnal igent mondtam, bár amint letettük a telefont, elgondolkodtam, hogyan is néz ki egy buli, ahol mindenki maszkban tolja… Végül óriási parti kerekedett a dologból, amihez nagyban hozzájárult az is, hogy a srácoknál volt jó néhány üveg jóféle, gyümölcsből párolt vírusirtó – mondta nevetve Feró, aki nagyon örült, hogy végre kimozdulhatott otthonról.