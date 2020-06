Nagy Feró: Unokák nélkül nem élet az élet

Extra

Holló Bettina ,

A koronavírus miatt rengeteg zenész került nehéz helyzetbe. Nagy Feró úgy saccolja, hogy körülbelül 60 koncertje marad el. A Beatrice frontembere azonban nem aggódik, mint mondja, ezek nélkül sem fog éhen halni. A 74 éves rocker mesélt arról is, hogy mi hiányzott neki a legjobban a karantén alatt.

Nagy Feró 74 évesen is aktív életet él. Esze ágában sincs abbahagyni a zenélést, hisz őt a színpad élteti. A világjárvány most azonban őt is arra kényszerítette, hogy visszavegyen a tempóból.

−Eleinte nagyon nehezen tűrtem a helyzetet, de mostanra már egészen megszoktam az eltunyulást − kezdte a Lokál Extrának Nagy Feró.

− Persze a színpad nagyon hiányzik, de már elfogadtam, hogy a tavalyai hetven koncertnek idén a töredéke sem lesz megtartva. Ötven-hatvan fellépés biztosan elmarad, ami bevétel szempontjából óriási kiesés, de éhen halni azért nem fogok. Van egy műsorom a Petőfi Rádióban, valamint kapom a nyugdíjamat, így nem aggódom, valahogy átvészeljük ezt az időszakot is – mondta a Beatrice frontembere, aki noha nem fél a vírustól, életkora miatt fokozottan betartja a szabályokat.

– Nagyon óvatos vagyok, nem szeretném elkapni a fertőzést. Persze néha azt gondolom, hogy jobb lenne már túl lenni rajta, de erre sajnos nincs garancia. Nehéz ez a bizonytalanság, teljesen megváltozott az életünk. Eddig azt se tudtuk, mikor hova rohanjunk, most meg az okozza a legnagyobb fejtörést, hogy mit főzzünk vagy hogy milyen munkát végezzünk még a kertben. Olyan dolgokat csináltam meg most a ház körül, amikre évek óta nem jutott idő, örülök, mert a fizikai munka legalább fitten tart – mesélte Feró.

„Megviselt az unokáim hiánya”

A rocker teljesen oda van az unokáiért. A másfél éves Alíz és a három és fél éves Patrik a szíve csücske, így nagyon megviselte, hogy a járvány elején hetekig nem láthatta őket. – Unokák nélkül nem élet az élet. Alig bírtam ki azt a pár hetet, míg nem láttam őket. A nehezén viszont túl vagyunk, most már Patrikot is egyre gyakrabban láthatom, Alíz pedig egy telken lakik velünk, így a kertben nagyokat játszhatunk.

40 éve Ági mellett

Feró és felesége, Ági 1980-ban, vagyis pont negyven éve ismerkedtek meg.

– Ennyi év alatt úgy összeszoktunk, hogy már egyikünk sem bírná a másik nélkül. A karantén persze sok kapcsolatot próbára tett, de mi jól megvoltunk ebben a nehéz helyzetben is. Beigazolódott, hogy bármi is történik a világban, együtt mindent kibírunk – szögezte le az énekes.