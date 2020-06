Nanushka társtulajdonosa és a GB & Partners divatipari befektetési és növekedési platformot indít

Belföld

Divatipari márkák és vállalkozások gyors léptékváltását támogatja a Vanguards, mindezt kreatív integritásuk veszélyeztetése nélkül – írja a Ripost.

Gubicza Ágoston, a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. többségi tulajdonosa és Baldaszti Péter, a Nanushka vezérigazgatója a divatipar jövőjét szem előtt tartva, együttes erővel hívták életre a Vanguards elnevezésű, nemzetközi szakembergárdával működő divatipari holding társaságot azzal a céllal, hogy divatipari vállalkozásokat építsen budapesti központtal, de teljesen globális jelenléttel.

A Vanguards a növekvő divatipari vállalkozások felvirágoztatását tűzte ki céljául. Olyan márkák támogatását, amelyeknek hasonló kihívásokkal kell szembe nézniük, mint amelyekkel a Nanushka is találkozott sikertörténetének kezdetekor – a megfelelő tőkehelyzet kialakításától kezdve a nagykereskedelmi és online értékesítési hálózat kiépítésén és a fizikai értékesítési pontok kialakításán át a kiemelkedő tehetségek toborzásáig – ismerteti a portál.

A platform nagyszerűsége és erőssége abban áll, hogy olyan módon valósítja meg a tudásmegosztást, a szinergiák kihasználását és az erőforrásokkal való költséghatékony gazdálkodást, hogy eközben minden résztvevő brand meg tudja őrizni a függetlenségét és integritását. A Vanguards ajánlata egy olyan befektetési és menedzsment-támogatási rendszer, aminek keretében egyszerre és egyenlő hangsúllyal biztosított a részt vevő márkák identitása, függetlensége és növekedése, aminek segítségével a 1-10 millió eurós bevételi szinttől eljuthatnak az akár 50 millió eurós bevételi szintre, vagy magasabbra. 2020 júniusától olyan márkák élvezik már a Vanguards struktúra előnyeit, mint a kortárs magyar divatmárkák a Nanushka és az Aeron, valamint a divatipari kereskedelmi szoftvercég, az Arkiv Group.

Ahogyan Baldaszti Péter fogalmaz, “a Nanushka és a GB & Partners az elmúlt 4 évben végigjárta a növekedési skála összes állomását és szembenézett mindazokkal a kihívásokkal, amelyekkel egy 700,000 eurós árbevételről 30,000,000- euróra növekvő márka szembenézhet a gyors bővülés alatt. A Vanguards-zal egy olyan platformot szeretnénk kiépíteni, amelynek segítségével ez a siker más márkák számára is megvalósíthatóvá válik.”

„Az Eximbank Exportösztönző Magántőkealapjából származó finanszírozással, biztos pénzügyi háttérrel, stratégia alkotással, vállalat- és szervezetépítéssel segítjük a növekedési lehetőséggel rendelkező divatipari vállalkozásokat” – emelte ki Gubicza Ágoston a GB & Partners többségi tulajdonosa, a Nanushka igazgatóságának tagja. A tudásmegosztás, vállalkozói gondolkodásmód, a kreativitás és a fenntarthatóság fókuszban tartása a Vanguards kulcsfontosságú alapértékei, amelyek megvalósulása mind stratégiai, mind pedig operatív szinten is biztosított. A cégcsoport vezetése a legkiválóbb nemzetközi szakemberekből áll, az akvizíciós alelnöki tisztséget Francesco Giannaccari a Gucci és a Tom Ford márkák korábbi COO-ja tölti be, a csoport szintű CFO Jonathan Wood a Tiffany márka EMEA területért felelős pénzügyi igazgatói pozíciójából csatlakozott a társasághoz, a Tiffany előtt pedig 10 éven át a Gucci Group-ban töltött be csúcsvezetői pozíciókat a pénzügyi menedzsmentben.