Napról napra csökken az aktív fertőzöttek száma

Belföld

Lokál ,

Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján számolt be arról a jó hírről, hogy az aktív fertőzöttek száma napról napra csökken. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a koronavírus még köztünk van, ez folyamatos éberséget kíván a lakosságtól és a hatóságoktól is.

Müller Cecília az operatív törzs sajtótájékoztatóján elmondta, hogy 12 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4039 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

A tiszti főorvos szerint, bár a járvány lecsengő szakaszában vagyunk, a fertőzöttek környezetében továbbra is találnak pozitív eseteket a kontaktkutatás során, ezért továbbra is be kell tartani az alapvető higiénés szabályokat. A becslések szerint Európában nagyjából hárommillió emberéletet sikerült megmenteni a hatósági korlátozásokkal és a lakosság fegyelmezettségével.

Bár a tiszti főorvos szerint nincs konkrét számérték, hogy mikor beszélhetünk a járvány lezárulásáról, de az kijelenthető, hogy az aktív fertőzöttek száma napról napra csökken.