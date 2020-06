Ne féljünk a saját kedvencünktől!

Extra

A szakértő szerint annak, aki egészséges, elegendő az általános higiéniai szabályok betartása ahhoz, hogy ugyanúgy tudjon együtt élni kis kedvencével, mint a világjárvány előtt. A korlátozások enyhítésével azonban sajnos még nem ért véget a járvány. A Lokál utánajárt annak is, hogyan tudunk felkészülni egy esetleges hatósági házi karanténra.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által áprilisban közreadott tájékoztatás szerint jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy házi kedvenceink vagy más háziállatok megfertőződhetnek az új koronavírussal, ahogy arra sem, hogy az állatok a fertőzés további forrásaivá válhatnak az ember számára – olvasható a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a WHO honlapján. A Lokál megkérdezte dr. Sótonyi Kata állatorvost, hogy milyen szabályokat kell betartaniuk a gazdiknak, hogy az együttélés továbbra is zavartalan legyen.

– Ugyanolyan higiéniai szabályokat kell betartanunk, mint a világjárvány előtt. Itt arra gondolok, hogy sétáltatás után érdemes az embereknek a kezüket, a kutyusoknak a mancsukat megmosni vagy erre alkalmas törlőkendővel letörölgetni. Így megakadályozzuk, hogy a kutyánk az utcán a mancsára tapadt szennyeződéseket behozza a lakásba, a kanapéra. Ahogy azt korábban is mindig mondtuk, kedvencünk hosszú szeretgetése, simogatása, dögönyözése után is mossunk kezet, mielőtt az arcunkhoz, szemünkhöz nyúlunk – magyarázta az állatorvos. – Mi a rendelőben inkább a gazdikat óvjuk egymástól, hogy lehetőleg ők ne érintkezzenek. Ez a vírus ugyanis a mai tudásunk szerint emberről emberre terjed. Sajnos azonban mostanában nagyon sok négylábú került menhelyre az emberek félelme miatt, de fontos elmondani, hogy nem kell tartani a kutyáktól, nem ők okozzák az esetleges fertőzést!

Kutyával hatósági házi karanténban

Ha hatósági házi karanténba kerülünk, nem hagyhatjuk el a lakást, így kedvencünket egy ideig más gondjaira kell bízni. A Nemzeti Népegészségügyi Központ összegyűjtött néhány pontot, hogy miként kell ilyenkor eljárni.

– Érdemes előre megbeszélni néhány személlyel, hogy ha megbetegszünk, pár hétig viselje gondját kedvencünknek.

– Ilyenkor az ingatlan területére védőfelszerelésben (egyszer használatos gumikesztyű és maszk) ajánlott belépni.

– Csak a házi kedvencet vigyék el, az eledelét, táljait, fekvőhelyét, játékait otthon kell hagyni.

– A mentett kis kedvenc szállítása után a gépjárművet ajánlott virucid szerrel (például hipó) fertőtleníteni.

– A betegtől elhozott házi kedvencet gumikesztyű és szájmaszk használata mellett alaposan meg kell fürdetni.

– Tekintettel arra, hogy jelen tudásunk szerint a társállatok nem fertőződnek meg az új koronavírussal, továbbá nem válnak az ember számára fertőzés forrásává, fertőtlenítésükre, illetve karanténba helyezésükre nincs szükség.

– Amennyiben a mentett állatoknál bármilyen tünetet észlelünk, úgy telefonon keresztül vegyék fel a kapcsolatot egy állatorvossal.

Hogyan készüljünk előre?

– Keressünk olyan rokont, barátot, akire baj esetén rábízhatjuk kedvencünket.

– A lehetséges befogadóknak tegyünk félre kedvencünk tápjából, esetleg gyógyszeréből.

– A segítőnél legyen tartalékban nyakörv, póráz, ürülékgyűjtő tasak.

– Írjuk össze a legfontosabb tudnivalókat kedvencünkről.