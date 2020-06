Ne hagyjuk, hogy átverjenek! – Így ismerhetjük fel a magyar epret

Extra

Holló Bettina ,

A hazai az igazi – különösen igaz ez a magyar eperre, amely a külföldinél sokkal édesebb, illatosabb és lédúsabb. Ezt mindenki tudja, nem véletlen, hogy egyesek a Görögországból, Spanyolországból érkező gyümölcsöt is magyar termékként adják el. A Lokál utánajárt, miről ismerhetjük fel a hazait.

Cipőt a cipőboltból, epret az eperárustól – így is szólhatna a magyar közmondás. Megéri magyar terméket vásárolni, ugyanis nemcsak a hazai gazdaságot támogathatjuk vele, hanem arról is gondoskodhatunk, hogy friss, jó minőségű áru kerüljön az asztalunkra. De miről lehet felismerni a magyar epret?

– A magyar epernek tökéletes a formája, olyan, mint a mesékben, mintha rajzolták volna – kezdte a Lokálnak az eladóként dolgozó Noémi.

– Sajnos sok vásárló panaszkodik, hogy számos helyen azokat a gyümölcsöket is hazai termékként tüntetik fel, amelyek valójában külföldről, főként Görögországból, Spanyolországból érkeztek. Ezt a csapdát azonban könnyedén el lehet kerülni, ha kicsit alaposabban szemügyre vesszük az epret. Az első és legszembetűnőbb jellemző a színe. A hazai élénkvörös, míg a külföldi legtöbbször fakó, éretlen. Emellett a magyar eper illatosabb, lédúsabb és édesebb, ugyanis akkor szedik le, ha már megérett, nem pedig az úton kell végső formáját elnyernie – emelte ki Noémi.

Hamar véget ér a szezon

Idén már május közepén megindult a szabadföldi eper szezonja, ám mire észbe kapunk, sokszor már véget is ér. Most várhatóan június közepéig tart. Dóra is azért érkezett, nehogy lemaradjon.

– Idén ez az első eprem, már alig várom, hogy megkóstoljam. Picit drágállom, de látszik rajta, hogy finom, zamatos, szóval megéri. Örülök, hogy elcsíptem, kár lett volna kihagyni – mondta lapunknak a fiatal lány.

Süteményhez is tökéletes

Klaudia gyümölcsként is imádja az epret, de gyakran süteményt, tortát készít belőle.

– Nálunk nagy sláger az eper, de kizárólag a hazai. Mindig piacokon, útszéli árusoknál vásárolok, a hipermarketekben kapható külföldi árunak ugyanis se íze, se színe nincs – szögezte le.

Ne nyomkodjuk!

– Az eper törékeny gyümölcs, óvatosan kell bánni vele, nem szabad nyomkodni, különben megsérül – hívta fel a figyelmet Noémi. – Most, a koronavírus idején egyébként is arra kérjük a vásárlókat, hogy ne fogdossák, ne érintsék meg a termékeket, de ez máskor sem tesz jót a gyümölcsnek. A puha állag is a magyar eper sajátossága, a külföldi sokszor kőkemény, mert fel van fújva – tette hozzá.

Miért egészséges?

Erősíti az immunrendszert

Vérnyomáscsökkentő

Segít a fogyásban

Gyulladáscsökkentő

Javítja a szem egészségét

Gasztronómiai élmény

Nagy István agrárminiszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő is ellátogatott az eperről híres Lajosmizsére, ahol ők is felhívták a figyelmet a hazai termékek kiváló minőségére. – Aki magyar terméket vesz, biztonságot és kiváló „gasztronómiai ízélményt” vásárol – hangsúlyozta Nagy István, aki büszke arra, hogy a magyar mezőgazdaság és a hazai termelők a koronavírus idején is helyt tudtak állni.