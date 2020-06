Nem görcsöl a pluszkilók miatt Radics Gigi

Extra

Lokál ,

Radics Gigi várandósan is arra törekszik, hogy csinosan öltözködjön.

„Attól, hogy anyuka leszek, ugyanúgy fontos kell maradjon a külső és belső egyensúlyom. Egy állapotos kismamának gyorsan változik a teste, ennek van lelki vonatkozása is, de a legáldásosabb dolog még akkor is, ha ezzel együtt a ruhatárat is át kell variálni pillanatok alatt. Most előfordul, hogy anyu ruhatárából választok egy-egy kényelmesebb darabot” – mondta a Blikknek az énekesnő, aki most is rendszeresen sportol, az étkezésre is odafigyel, de nem vonja meg magától a finom falatokat.

„Nem görcsölök a kilókon, sosem tettem. Az a lényeg, hogy jól érezzem magam a bőrömben. Ez a természetes folyamat, ami most zajlik a testemben, a legnagyobb áldás. Nem gondolok arra, hogy mennyit kell majd leadnom, ha megszületett a kisbabám” – tette hozzá.