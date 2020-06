Németh Zsolt: Biztatóak a szlovák kormány szlovákiai magyarsággal kapcsolatos intézkedései

Külföld

MTI ,

Biztatóak a szlovák kormány szlovákiai magyarsággal kapcsolatos intézkedései – hangsúlyozta az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke kedd délután az MTI-nek.

Németh Zsolt erről azután nyilatkozott, hogy fogadta Ivan Korcok szlovák kül- és Európa-ügyi minisztert. A találkozón jelezte, értékelik, hogy második útja Magyarországra vezetett. Jelentőséget tulajdonít annak is, hogy Ivan Korcok még a június 4-ei centenáriumi évforduló előtt látogatott Magyarországra.

A fideszes politikus tájékoztatása szerint két témát érintettek, az egyik a trianoni békediktátum századik évfordulója és az ezzel összefüggő kérdések. Egyetértettek abban, hogy az elmúlt években lényegesen jobb légkör jellemzi a szlovák-magyar kapcsolatokat, mint korábban.

Ennek kapcsán szólt arról is, hogy kedd este a szlovák miniszterelnök fogadást ad a felvidéki magyarság számos képviselője számára.

Németh Zsolt úgy értékelt, Magyarország és Szlovákia lassan képes arra, hogy érzékeny történelmi kérdéseket is empátiával tudjanak megvitatni. Hozzátette, komoly lehetőség a két ország kapcsolatában, hogy megkezdődjön egy történész vegyes bizottság működése. A cél, hogy a kisebbségi kérdés ne legyen feszültségkeltő kérdés a kétoldalú kapcsolatokban.

A másik téma, ami a tanácskozáson kiemelt szerepet kapott, a koronavírus kezelésének kérdése, különösen annak gazdasági vonatkozásai. Megjegyezte, hogy Szlovákia “nagyon vastag borítékot kap” az újjáépítési alapból. Egyetértettek viszont abban, hogy nem csak az összeg nagysága számít, fontos részletkérdéseket is tisztázni kell még a gazdasági újjáépítésről.

Egyetértettek továbbá abban is, hogy a válság utáni gazdasági helyzet közös kezelése új lehetőséget jelent Magyarországi és Szlovákia együttműködésében is. Németh Zsolt hangsúlyozta, a következő időszakban is nagyon fontos lesz, hogy az uniós fórumokon is még szorosabb együttműködés legyen a Visegrádi Együttműködés (Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország) országai között.