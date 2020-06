Nemzetközi porondra lépnek

Extra

Angol nyelven is meghallgathatjuk mostantól az Európa 2020 című slágert. Nagy Szilárd és Ragány Misa szerzőtársaikkal az idén tavasszal Európában, így hazánkban is kialakult helyzetre szerettek volna reflektálni a nagy sikerű Varga Miklós–Varga Mihály-dal feldolgozásával. A szerzemény azonban minden képzeletet felülmúló sikereket ért el, határainkon innen és túl egyaránt.

„Eredetileg nem is gondoltunk rá, hogy elkészítsük a dal idegen nyelvű verzióját, de olyan sokan kérték, annyi helyről érkezett visszajelzés, hogy szeretnék angolul is hallani a feldolgozást, hogy végül belevágtunk. Csarnai Borbála fordítása szerintünk fantasztikusan sikerült, abszolút átjön az üzenet – a hit, a remény, a szeretet és az összefogás –, ami rendkívül fontos volt számunkra. A klip teljesen új hangi és képi világgal rendelkezik, szándékosan nem az elmúlt hónapok vírushelyzetére reflektál, hanem egy teljesen különálló történet jelenik meg benne: sehol egy maszk vagy beteg emberek, és ez nem véletlen. Úgy gondoljuk, hogy a dal nemcsak az elmúlt időszakra érvényes, hanem arra is, hogy a vírus után hogyan hozzuk rendbe Európát. Magyarországon ez a dal lett az összefogás himnusza, bízunk benne, hogy az egész kontinensen az lehet” – magyarázta Nagy Szilárd, az egyik szerző és előadó, aki azt is hozzátette, az egész csapatot büszkeséggel tölti el, hogy milyen sokan melléjük álltak.