Normafa? Meglepő dolgot súgott a cseh miniszterelnök szlovák kollégája fülébe!

Meglepő kéréssel állt elő első magyarországi látogatása délutánján az új szlovák miniszterelnök.

A történet ott kezdődik, hogy a Ripost értesülése szerint Babis cseh miniszterelnök, néhány napja Lednicén, a visegrádi országok idei második csúcstalálkozóján valamit belesúgott az újdonsült szlovák miniszterelnök fülébe. Ő az új fiú a V4-es válogatottban, így hát ideje volt beavatni néhány titokba.

Igor Matovics hallgatott a cseh jó szóra és a tegnapi budapesti látogatása délutánján váratlanul meglepő kéréssel állt elő.

-Normafa! – mondta elbűvölő szlovák kiejtéssel és a miniszterelnöki karaván máris az Istenhegyi út felé vette az irányt. Nem volt ilyesfajta kitérő a hivatalos programban, de a kedves vendég szava nyilvánvalóan parancs.

Időközben kiderült, hogy a cseh miniszterelnök négyszemközt, bizalmasan meghagyta szlovák kollégájának, ha Budapesten jár ki ne hagyja a Normafát. Azaz a rétesezőt a Normafánál. Mert hogy szerinte (és nemcsak szerinte) a világ egyik legjobb süteményét kapni ott fenn a Svábhegyen. Ezt kihagyni Budapesten szerinte több, mint vétek.

Igor Matovics nem bánta meg, hogy hallgatott Babisra, ugyanis lelkesen posztolt a sütizésről egy képet az Instagramon, méghozzá egy talányos mondat kíséretében.

A szöveg fordítása: “A munkát a legjobb módon értékeltük”.

Ezek után talán nem túlzás abban bízni, hogy a rétes nem marad afféle hungarikum, de akár a V4-es országok mesebeli közös csodasüteménye is lehet. Komoly néprajzi könyvek is leírják, hogy az alföldi szlovák asszonyok éppen úgy nyújtották lakodalomkor a rejtesat, akár a szomszéd faluban a magyarok. (Mint ahogy a lepniken a lángoson sem szabadna most már összevesznünk, igaz a szlovák atyafiak néha még lekvárral is eszik.)

Időközben a Ripost úgy értesült, hogy Orbánéknál máris kibontásra került az a szlovák bodzaszörp, amit tegnap a Karmelita kolostorban a magyar miniszterelnök ajándékba kapott kollégájától. Cserébe hazavihetett egy magyar trikolórral átkötött termetes nagyságú befőttesüvegben kovászos uborkát. Olyat, amit jó két hete készített saját kezűleg Orbán Viktor.

Összegzésül elmondhatjuk, talán még soha nem voltak ennyire ígéretesek a magyar-szlovák kapcsolatok. Ugyan ki gondolta volna, hogy a kovászos uborka, a rétes és a bodzaszörp bizalomépítő diplomáciai tényező lehet…