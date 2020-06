Nyertes Zsuzsa: Felfrissülve várom, hogy újra dolgozhassak

Extra

Nyertes Zsuzsa energikus, vidám személyiség, aki a legnehezebb időkben is igyekszik pozitívan gondolkodni. A karanténból is kihozta a maximumot, most fittebb és mentálisan is egészségesebb, mint valaha.

Nyertes Zsuzsa színésznőként egyik napról a másikra vesztette el a munkáját a koronavírus miatt. A 61 éves díva azonban nem tört össze, szabadidejét a lehető leghasznosabban töltötte.

„Nagyon büszke vagyok arra, hogy minden esetben átlendültem a holtponton, és pozitívan tudtam felfogni a helyzetemet. Sokat mozogtam, a lelkemmel is foglalkoztam, nem híztam el, és testileg-lelkileg felfrissülve várom, hogy újra dolgozhassak. Felkérések már vannak, és bízom benne, hogy ezeket az előadásokat meg is lehet majd tartani” – árulta el Zsuzsa a Ripostnak.