Ónodi Eszter: A fiam boldogsága mindennél fontosabb

Ónodi Eszter a Lokál Extrának elmesélte, nagyon várja már, hogy újra színpadra állhasson, de addig is a lehető legtöbb időt a családjára fordítja. A színésznő a fiáról, Zsigmondról is mesélt, valamint arról, hogy számára miért nincsenek már álomszerepek.

Ónodi Eszter színésznő ritkán beszél a magánéletéről és a családjáról. A Lokál Extrának azonban elmondta, úgy döntött, nem szól bele tini fia jövőjébe. Bízik benne, hogy Zsigmond megtalálja a számára legmegfelelőbb pályát, és amiben tudja, támogatni fogja.

– A fiam még csak 14 éves, folyamatosan változik, hogy mi szeretne lenni. Magamból indulok ki, én 20 évesen döntöttem el, hogy mégis mi szeretnék lenni, nem is sürgetem, ráér még. Szerencsére Zsiga nagyon nyitott és érdeklődő, rengeteg dolog izgatja a fantáziáját. Így nem aggódok, hogy nem talál majd magának megfelelő hivatást – mondta Ónodi Eszter, aki hozzátette, nem is szeretné befolyásolni fia döntését. – Nekem a fiam boldogsága a legfontosabb. Úgy gondolom, az embernek először önmagát is meg kell ismernie egy kicsit ahhoz, hogy tényleg el tudja dönteni, mihez van kedve és tehetsége. A lényeg, hogy majd élvezze, szeresse, amit csinál, és ne csak a munkája, hanem a hivatása legyen, amit választ.

Eszter azt mondja, hogy – bár erről egyelőre nincs szó – ha Zsigmond esetleg úgy dönt, hogy követi őt a színpadon, akkor a segítségére lesz. – A szüleim annak idején engem is óva intettek a színészi pályától, amit meg is értek, hiszen nagyon sokszor elég bizonytalan, kiszámíthatatlan szakma. Ami a hibája, az egyben a varázsa is. Én azonban Zsigmondot nem szoktam sem riogatni, sem pedig rábeszélni semmire. Természetesen ha úgy dönt, hogy művészi pályára megy, akkor minden segítséget megadok neki, számíthat a tanácsaimra, amennyiben kikéri majd a véleményem – mondta mosolyogva a színésznő.

„Az álomszerepekkel csak a baj van”

Eszter azt mondja, megtanulta az évek során, hogy az álomszerepek sokszor rosszul sülnek el, így ő már letett arról, hogy ilyen kívánságai legyenek. – Elég hamar szakítottam az álomszerep fogalmával. Korán rájöttem ugyanis, hogy amelyik szerepre nagyon vágytam, és jónak ígérkezett, nem sült el olyan fényesen, amiről pedig nem is gondoltam, az váratlanul nagyon nagy siker lett. Ekkor jöttem rá, hogy az álomszerepekkel csak baj van. Inkább mindig a következő kihívásnak és lehetőségnek kell örülni, és beletenni a szívemet-lelkemet.