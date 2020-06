Operatív törzs: Köszönünk mindent!

Belföld

Kiss Nóra ,

113 nap után tegnap utoljára jelentkezett be élőben az operatív törzs. Müller Cecília országos tiszti főorvos, Lakatos Tibor ezredes, Kiss Róbert alezredes és Gál Kristóf alezredes, az ORFK szóvivője az elmúlt hónapokban az ünnepek kivételével mindennap információkkal és tanácsokkal láttak el minket, beköltöztek a nappalinkba. Köszönünk mindent!

A veszélyhelyzet megszűnésével az operatív törzs napi élő tájékoztatói is véget értek, melyeket napról napra egyre többen követtek. A szakemberek fáradhatatlanul, még hétvégén is részletes beszámolót tartottak a koronavírus miatt kialakult hazai helyzetről, és ismertették a legfrissebb adatokat. Gál Kristóf alezredes, az ORFK szóvivője moderátorként vezette a tájékoztatókat, Lakatos Tibor ezredes és Kiss Róbert alezredes pedig többek között a határforgalomról, a hatósági házi karanténokról, az ellenőrzésekről és a vírussal kapcsolatos szabályokról számolt be.

Müller Cecília országos tiszti főorvos pontos, nyugodt, szeretetteljes tájékoztatása volt az, ami sok esetben lelket öntött belénk a nehéz helyzetben. Emellett hasznos tanácsokkal látta el a nézőket, óvott mindenkit, vagy éppen együttérzését, háláját fejezte ki.

Nem felejthetjük el, hogy világjárvány van! Az országos tiszti főorvos a hét elején rendkívül fontosnak nevezte a „járványügyi éberség” fenntartását. Müller Cecília úgy fogalmazott: a járvány rendkívül kedvezően alakult Magyarországon, ugyanakkor egy pillanatra sem szabad elfelejtenünk, hogy pandémia zajlik a világban, számos országban még jelentősen emelkedik a fertőzöttek és a halottak száma, ezért a járványügyi készültséget, éberséget változatlanul fenn kell tartanunk.

Elárulták Müller Cecília titkát

A tiszti főorvos mindig elegánsan jelent meg, a kommentelők pedig nagyon kíváncsiak voltak arra, hogy ki öltözteti nap mint nap. Gál Kristóf a tájékoztatója végén felfedte a „titkot”.

– Szeretnék egy városi legendát megcáfolni. Az országos tiszti főorvos asszony a tájékoztatók kezdete óta saját ruhatárából öltözködik – mondta.

Orbán Viktor is köszönetet mondott

„Operatív törzs. Első évad, utolsó fejezet. Köszönjük Müller Cecília tiszti főorvosnak, Lakatos Tibor ezredesnek, Gál Kristófnak és az operatív törzs tagjainak, hogy az elmúlt hónapokban nap mint nap kiálltak és tájékoztatták a magyar embereket. Életünk részévé váltak” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

Lakatos Tibor: Békés, vírusmentes nyarat kívánok!

2020. február 5-én kezdte meg működését az ügyeleti központ. A tegnapi a 113. nap volt működésükben, ez idő alatt a hét minden napján, a nap 24 órájában elérhetők voltak. A zöldszámokra összesen 187 654 hívás érkezett, míg levélből 64 674 darabot kaptak. Munkatársaik naponta átlagosan 2000 hívást kezeltek, és közel 700 e-mailre válaszoltak. – Búcsúzásul köszönöm a nézők figyelmét, hogy kitartóan követték az operatív törzs sajtótájékoztatóit. Mindenkinek békés, vírusmentes nyarat kívánok, kívánom, hogy mindenki szerettei körében nyugodtan tudja eltölteni a megérdemelt pihenést – mondta Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője.

Gál Kristóf: Vesszük az adást, értjük a tréfát

Az operatív törzs sajtótájékoztatóival, résztvevőivel kapcsolatban számtalan mém jelent meg a közösségi médiában. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője ezekért külön köszönetet mondott.

– Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak valamennyiünk nevében azoknak a mémgyárosoknak, akik elképesztő magasságába szöktek a kreativitásnak, és ezzel tulajdonképpen felvidították, gyakorlatilag segítették az operatív törzs mindennapi munkáját – mondta Gál Kristóf, aki nagyon büszke arra, hogy az operatív törzsről egy cuki kifestő is készült. „Fontos, hogy ne veszítsük el a humorérzékünket, akármekkora a baj. Mi, akik ott állunk, ugyanolyan emberek vagyunk, vesszük az adást, értjük a tréfát, olykor jól is esik” – árulta el korábban Gál Kristóf Novák Katalin videósorozatában.

Kiss Róbertet Jason Stathamhez hasonlították

Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa is számtalan alkalommal belopta magát a nézők szívébe. Rengeteg női rajongóra tett szert, akik közül sokan a világhírű színészhez, Jason Stathamhez hasonlították. Egy biztos, mindkettejüket kemény fából faragták.