Orbán Viktor: A magyar ipar fellegvára és büszkesége, a győri Audi Hungária – Fotók!

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a győri Audi-gyárban járt, ahol hétfőtől a motor- és járműgyártás ismét a megszokott munkarendben folyik. A kormányfő látogatásáról közösségi oldalára is töltött fel képeket.

“96. A magyar ipar fellegvára és büszkesége, a győri Audi Hungária // 96. The stronghold and pride of Hungarian industry: Audi Hungária in Győr” – írta a miniszterelnök a bejegyzéshez.

A koronavírus-járvány gazdasági hatása még az olyan, világszínvonalon kiemelkedő gyárakat is rendkívül érzékenyen érinti, mint az Audi, és az is nyilvánvaló, hogy a gazdaság újraindításához – még a saját lábán megálló Audi-gyár újraindításához is – kell kormányzati segítség. Ennek hiányában ugyanis a gazdaság nem indul újra – fejtette ki a kormányfő, aki a járműgyár három műszakra átállása alkalmából Palkovics László innovációs és technológiai miniszter kíséretében látogatást tett a gyárban.