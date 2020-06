Így üzent Orbán Viktor a diktatúrázóknak – Videó!

97. Szavazás a rendkívüli jogrend megszüntetéséről. Fantasztikus, vissza nem térő lehetőség! A nemzetközi és hazai diktatúrázók olcsón megúszhatják!

97. Szavazás a rendkívüli jogrend megszüntetéséről. Fantasztikus, vissza nem térő lehetőség! A nemzetközi és hazai diktatúrázók olcsón megúszhatják!97. Vote on ending the state of emergency. Fantastic, once-in-a-lifetime opportunity! Those who cried dictatorship home and abroad can now extend their apologies!

Közzétette: Orbán Viktor – 2020. június 16., kedd