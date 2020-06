Oszter Alexandra: Nehezebb időszakon mentem keresztül

Extra

Lokál ,

Oszter Sándor lánya, Alexandra a Ripostnak elmondta, hogyan vészelte át a karantént, és miként tudja feldolgozni a negatív energiákat, amiket manapság érez.

„Már a karantén elején elvonultunk vidékre, és továbbra is maradunk otthon. Inkább a természet közelében vagyunk, hogy erősítsük az immunrendszerünket” – magyarázta a lapnak a színésznő, aki rendszeres testmozgással és meditációval tett azért, hogy megőrizze lelki békéjét. „Amint felkelünk, azonnal elmegyünk futni a fiammal. Jólesett, és szükségem is volt rá, mert nehezebb időszakon mentem keresztül. Érzem és éreztem azt a borzasztó félelmet és szorongást, ami a világból árad. Nagyon nyomasztó, életellenes és pusztító energia volt, ami talán mostanra kicsit lazult. Én egy nagyon érzékeny ember vagyok, és ezért is viselt meg. Igyekeztem még többet meditálni. Az, hogy egészségesen fel tudtam dolgozni ezt a beszűkült, pánikszerű állapotot, részben annak köszönhető, hogy meditáltam” – árulta el Alexandra.