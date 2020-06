Öt útravaló Bálint gazdától

Extra

Bálint György kertészmérnök – vagy ahogy sokak szívébe belopta magát, Bálint gazda – vasárnap este, 100 éves korában csendben eltávozott. A Lokálnak korábban elmondta, hogy felkészült az elmúlásra, útravalóul pedig rengeteg bölcsességet és örömet hagyott itt nekünk.1. Teljes életet élt

Bálint György a Lokálnak évekkel ezelőtt elmondta, nem fél elmenni, hiszen úgy érzi, teljes életet élt. – Tudom, hogy az élet véges. Szoktam az elmúlásról gondolkodni, és úgy érzem, fel vagyok készülve mindenre. Megcsináltam, amit egy embernek meg kell tennie, nem okoztam senkinek sem bánatot vagy nehézséget. Azt hiszem, nyugodtan pihenhetek majd – mondta akkor Gyuri bácsi.

2. Elárulta a hosszú élet titkát

– Jó gyerekkorom volt. Meghitt, békés, dolgos vidéki családban nőttem fel. Mindenem megvolt, amire szükségem lehetett – mondta Gyuri bácsi, aki hozzátette, nemcsak a testét, de a szellemét is igyekezett mindig frissen tartani. – A feleségem tiltakozása ellenére még mindig tartok előadásokat. Ő persze azt szeretné, ha itthon ülnék, és olvasnám azokat a könyveket, amelyeket arra az időszakra tartogattam, amikor nyugdíjas leszek.

3. Közel félmillió követő

Gyuri bácsi százévesen is az egyik legnépszerűbb híresség volt, közel félmillióan követték a közösségi oldalán, ahová nap mint nap több, a kertészkedéssel és a növényápolással kapcsolatos posztot tett ki. A fia és az unokája tanította meg az eszközök használatára. – Örülök, ha szeretnek, az mindig melegséggel tölti el az ember szívét – mondta.

4. A nevetés gyógyít

Bálint György a poklot is megjárta, amikor a II. világháborúban őt és családját is elhurcolták. Csak egy testvére élte túl a holokausztot. Mint mondta, ezekről az emlékekről sokáig nem beszélt, de a legnehezebb időkön is átsegítette őt az élni akarás és a vidámság. – Láttam olyan dolgokat, amiket senkinek nem lenne szabad, talán ezért is van bennem egy dac, miszerint élni jó, és jól kell. Ez pedig csak akkor megy, ha nevetni is tudunk. Átéltem a világ legkegyetlenebb korszakát, de az élet csodálata és a nevetés nagyon sok minden átsegített – mondta.

5. Szeretve lenni örökké

Bálint Gazda 100 év alatt négyszer házasodott meg. Volt felesége, akit kétszer vett el, volt, akit a halál ragadott el tőle. A nála 27 évvel fiatalabb Antóniát, jelenlegi özvegyét közel 30 éve ismerte meg, róla a Bestnek beszélt utoljára. – Ő mindegyik korábbi feleségemtől különbözik, erős, határozott asszony. (…) Szokták tőlem kérdezni, hogyan telt az elmúlt évem, a századik. Viccesen mindig azt felelem, annyi mindent csináltam, egyet kivéve: ötödszörre nem nősültem meg.