Palácsik Lilláék kis tesót is szeretnének a fiuknak

Holló Bettina ,

Palácsik Lilla kisfiának érkezését férje, Visváder Tamás és nővére, Vajna Tímea is megérezte. A fiatal házaspár izgatottan várja a kicsi születését, már a baba nevét és a gyerekszoba bútorait is kiválasztották. A Lokál Extrának arról is meséltek, hogy nagy családról álmodnak, így egy kis tesó mindenképp tervben van.

Palácsik Lilla és Visváder Tamás hat éve alkotnak egy párt, két évvel ezelőtt pedig a boldogító igent is kimondták. A szerelmesek azóta „szintet léptek”, és októberre várják első gyermeküket. Lilla szerencsésnek érzi magát, ugyanis egyáltalán nincsenek rosszullétei.

– Kifejezetten jó az étvágyam, és nem is émelygek, így abszolút élvezem a várandósságot. Az első trimeszterben viszont nagyon fáradékony voltam, állva el tudtam volna aludni, és ez persze a nővéremnek, Timinek is szemet szúrt. Akármikor találkoztunk, mindig mondta nekem, hogy gyanús vagyok neki, biztos benne, hogy babát várok. Mindig is tudtam, hogy jók a megérzései, mégis megdöbbentett, hogy ilyen tisztán látja a helyzetet. Később büszkén vittem neki az ultrahangképet, hihetetlenül boldog volt – mesélte a Lokál Extrának Palácsik Lilla, akinek férje, Visváder Tamás megálmodta a pici érkezését.

– A férjem a pozitív terhességi teszt előtt egy héttel azt álmodta, hogy hamarosan szülők leszünk. Álmunkban kisfiunk volt, egyébként mindig is arra vágytunk. Izgatott lettem, amikor elmesélte, és néhány nappal később az álmunk valóra is vált, Tamás már meg sem lepődött – mondta a 25 éves kismama.

„Megharcolunk a Noah névért”

– Évek óta tudjuk, hogy ha fiunk lesz, a Noah nevet adjuk neki. Időközben kiderült, hogy nem lehet anyakönyvezni, de megharcolunk érte, bízunk benne, hogy sikerrel járunk. Emellett már a babaszobát is megterveztük, világosszürke lesz, mentaszínű kiegészítőkkel.

Nagy családról álmodnak

Lilla és Tamás egyaránt nagyon családcentrikus, ezért is vállaltak babát fiatalon. Abban is biztosak, hogy egy gyereknél nem állnak meg. – Nagy családban nőttünk fel, így mi is arról álmodunk. Mindkettőnknek van testvére, ezért nem kérdés, hogy mi is szeretnénk egyet a kisfiunknak. Szerintünk két-három év korkülönbség lenne az ideális, aztán ki tudja, lehet, hogy egy harmadikat is vállalunk, de ez még a jövő zenéje – tette hozzá Lilla.