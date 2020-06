Pécsi Ildikó: Nagyon rám férne már valami jó is

Extra

Kiss Nóra ,

Hamarosan véget érhet Pécsi Ildikó és volt menye lassan egy évtizede tartó pereskedése. A színésznő jósnő ismerőse szerint végül Pécsi nyeri a pert, de túl nagy árat fizet majd érte.

A Bors információi szerint szeptemberben folytatódik majd Pártos Csilla és Pécsi Ildikó bírósági pere a budai ingatlanért, ahol jelenleg a jógaoktató fia, Csaba lakik, akit nagymamája szeretne onnan kilakoltatni.

A lap felkereste a Kossuth-díjas színésznő jósnő ismerősét, Gazsi Gizit, hogy megkérdezzék mit mondanak a kártyalapok a hosszú évek óta tartó viszályról. A jóslat szerint Ildikó nyeri majd a pert, mindezért azonban nagy árat fizet.

„Az erkölcsi győzelemnek nagy ára van, Pécsi Ildikó az egészségével fizet érte. Habár lesznek még komoly viták, a per végül, a kártya szerint, Pécsi Ildikó győzelmével zárul. Nem is sokára, talán még az idén. A színésznő presztízsből viszi végig ezt az ügyet, amit meg lehet érteni, de ha menet közben figyelmeztethettem volna, azt mondtam volna neki, hogy inkább az egészségére kellett volna koncentrálni” – mondta Gizi.

Pécsi örömmel fogadta ismerőse jóslatát. „Imába foglalnám Gizi nevét, ha tényleg így alakulna minden. Nagyon rám férne már valami jó is. Nem vagyok jól, mostanában leginkább nyavalygásban vagyok. Fájnak például a szemeim is, alig bírom kinyitni, sok a problémám. Olyan jó lenne végre lezárni ezt az egész ügyet, lassan egy évtizedet vett el az életünkből, és nemcsak az elvesztegetett időt sajnálom, hanem azt is, hogy egészségileg teljesen rámentünk a sok idegeskedésre” – reagált a 80 éves színésznő.