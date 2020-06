Rekordsúlyú pandabocs született egy kínai rezervátumban

Az eddigi legnagyobb súllyal született pandabocsról számoltak be a csengtui óriáspanda-rezervátum állatgondozói, a rekord 219 gramm.

Az óriáspandabocs a Szecsuán tartománybeli pandatenyésztő központban jött világra. Az anyaállat, Ajli pénteken adott életet a bocsnak – jelentették hétfőn a bázis szakemberei.

A közlemény szerint a pandabocs erős és egészséges, születése után máris hat gramm anyatejet ivott, ami több, mint amennyit az újszülött pandák általában képesek szopni.

A rezervátumban pénteken egy másik panda, Jüanzsun is szült: 172,6 grammos kölyke is jól van. Ebben az évben már öt bocs, három hím és két nőstény született az óriáspanda-tenyésztő központban.

Az óriáspandát 150 éve fedezték fel a kínai vadonban. Ez a világ egyik legveszélyeztetettebb faja, vadon mintegy kétezer él főként Sanszi és Szecsuán kínai tartományok területén.

A Csengtuban 1987-ben hozták létre az óriáspanda fajvédelmi központot, ahol már több mint 300 állat született.

