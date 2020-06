Reviczky: Nem hinném, hogy újra kellene alkotni ezt a hibás testet

Extra

Kiss Nóra ,

Reviczky Gábor bebiztosította újjászületését. A színész egy barátja segítségével vetette le a DNS-ét, segítve ezzel egy tudományos projektet.

Reviczky Gábor a jövőnek adományozta génjeit.

„Az utóbbi években divat volt Amerikában, hogy leveszik az ember DNS-ét, és olyan körülmények közé helyezik, hogy akár az űr hidegét is túlélje, ha valamiért odakerülne” – kezdte a Borsnak.

„Egy nagyon kedves, tudományos projektekkel foglalkozó barátom az enyémet is levette, megteremtve ezzel az esélyt arra, hogy egy nap akár újjászülethessek. Úgy gondolom, hogy ez inkább csak fizikailag lehetséges, vagyis a test ismételhető meg. Buddhista tanokkal rokon szemlélettel élem az életem, szerintem a lélek sosem hal meg, kiválasztja a testünket, majd keres egy újat – most éppen ezt találta… Nem hinném, hogy újra kéne alkotni ezt a hibás testet, bár az orvostudomány lassan már ott tart, hogy a DNS-ből ki lehet vonni a hibás részeket. Ez még jól jöhet a későbbiekben” – mondta Reviczky, arra utalva, hogy több egészségi problémával is küzd. Évekkel ezelőtt két hátsó fali infarktusa volt.

„A szigethalmi kanyarban kaptam mindkét infarktusomat vagy inkább érgörcsömet, rosszul lettem, levert a víz. Nem foglalkoztam vele, nem is voltam vele sokáig orvosnál, egy véletlen röntgen mutatta ki, hogy két vágás van a szívemen. Ezzel kell most foglalkoznom, hogy ne járjak úgy, mint a nagyapám, akinek kilenc infarktusa volt. Leginkább stresszmentes életet kell élnem, az olyan súlyos kezelések helyett, mint a vérhígító, inkább a bébiaszpirinben hiszek” – tette hozzá a színész.