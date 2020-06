Sikeres tanévet zártak a diákok, legyünk büszkék rájuk!

Belföld

Kiss Nóra ,

A héten kiosztják az év végi bizonyítványokat. A ceremónia a járvány miatt – a biztonsági előírásoknak megfelelően – rendhagyó módon zajlik majd: a diákok egyesével vehetik át a dokumentumot. A Lokálnak Kinga tanárnő elmondta: sikeres tanévet zárhatnak az iskolák, a szülők pedig büszkék lehetnek gyermekeikre.

Március 16-tól kezdődött meg az iskolán kívüli digitális oktatás, mely június 15-ig, vagyis a tanév végéig tartott. Az elmúlt hónapokat pedig mind a tanulók, mind a pedagógusok sikeresen vészelték át.

– Legyenek büszkék a szülők a gyermekeikre, hiszen a nehézségek ellenére szépen vették az akadályokat. Ne keseredjenek el, ha idén kicsit rontottak a jegyeiken. Egy új helyzetben kellett tanulniuk, bizonyítaniuk, ez pedig pluszterhet és stresszt rót rájuk – mondta a Lokálnak Kinga, az egyik belvárosi középiskola történelemtanára.

– Összességében mindnyájan sokat tanultunk az elmúlt hónapokban. A diákokat nagyobb önállóságra sarkallta a digitális oktatás, és megtapasztalták, hogy hasznos dolgokat is rejt magában az internet. A pedagógusok pedig kénytelenek voltak felzárkózni az online oktatás és tanulói felületek rendszeréből. Én is sok hasznos dolgot tanultam, tapasztaltam, amit a jövőben is szeretnék majd használni. A beadandókat és a röpdolgozatok egy részét úgy tervezem, hogy szeptembertől is ugyanígy, az online térben fogom számon kérni. A diák így a dolgozat után azonnal megtudja az eredményt, nem kell miatta napokig stresszelnie, és nekem se gyűlik össze a sok javítanivaló. Nem beszélve arról, hogy ez a megoldás környezettudatosabb – tette hozzá a tanárnő.

Egyesével veszik át a bizonyítványt Kinga azt is elmesélte lapunknak, náluk hogyan zajlik majd a bizonyítványok kiosztása. – Az érettségiket már átadtuk a végzősöknek, a többiek a héten kapják kézhez az év végi eredményeiket. Egy nap egy évfolyamra kerül sor. A diákok megadott időre vannak kiírva, ötösével. Egyenként lépnek be a terembe, ahol az osztályfőnök egy személyes értékelést követően adja át a bizonyítványt. A takarítás, és a kézfertőtlenítők kihelyezése továbbra is megtörténik az iskola területén, a diákoknak pedig igény szerint most is biztosítunk a bejáratnál maszkokat – mesélte a tanárnő, majd hozzátette: az osztályfőnököknek lehetőségük nyílik arra, hogy az előre megbeszélt időpontban az udvaron, megfelelő távolságok megtartása mellett tartsanak egy utolsó osztályfőnöki órát.

Hiányoztak az osztálytársaim A nyolcéves Tamara édesanyja segítségével szép eredményekkel zárta a tanévet. – Sokat segített anya, olyan volt, mint egy igazi tanárnéni, mindent jól elmagyarázott. A bizim is jól sikerült. Furcsa volt a számítógép előtt tanulni, feltölteni a feladatokat, de a végére már én is tudtam, hogyan kell – mesélte lapunknak a kisdiák. – A szüleim elmondták, hogy a vírus miatt jobb, hogy most itthonról tanulok, de nagyon hiányoztak az osztálytársaim.