Sokkoló helyzetjelentés! Vajna Tímeát biztonsági őrök védik

Elképesztő állapotokról számolt be Vajna Tímea, aki jelenleg Los Angelesben tartózkodik, ahol egyre inkább eldurvult a helyzet George Floyd halála miatt elkezdődött tüntetéssorozat következtében.

Súlyos a helyzet Los Angelesben is, ahonnan Vajna Tímea osztott meg helyi videókat az utcákon zajló katasztrofális állapotokról. A Borsnak sikerült elérnie Andy Vajna özvegyé, aki e-mailben üzent.

SZOMORÚ VÉGIGNÉZNI, AMI MEGY MOST AMERIKÁBAN. IGAZAT ADOK A TÜNTETŐKNEK ABBAN, HOGY ELÉG VOLT A RASSZIZMUSBÓL!Jópár színesbőrű ember vesztette az életét a rendőri agresszió és kegyetlenség miatt Amerikában eddig is. Kapja meg a büntetését az a három rendőr, aki Floyd haláláért felelős, mivel minden élet számít – kezdte Timi, majd így folytatta amerikai helyzetjelentését:

A BARÁTSÁGOS TÜNTETŐK KÖZÉ TOLVAJOK, BŰNÖZŐK IS VEGYÜLTEK, AKIK MINDENT SZÉTVERNEK, ELLOPNAK A BOLTOKBÓL ÉS RENDKÍVÜLI AGRESSZIÓ VAN BENNÜK.

Timi szerint most sokan éppen a tüntetőktől rettegnek amerikaszerte, ők ugyanis lázadásnak nevezik egyre vadabb akcióikat – írja a Bors.

– A gyógyszertárakba is betörnek és kifosztják azokat, így sok krónikus beteg, akinek felírt gyógyszere van, nem tud hozzájutni. Kisgyermekes barátnőim, illetve azok a magyar barátnőim, akik Fairfaxhez közel laknak, félnek, mert megjelentek különböző fenyegető üzenetek az interneten, hogy a fehérek házaiba is betörnek majd, és elveszik ami nekik jár – magyarázta Timi, akinek így nem csak az USA-ban több mint százezer halálos áldozatot követelő koronavírus-járvány miatt kell aggódnia, ami miatt korábban önkéntes karanténba is vonult, hanem az utcai zavargások miatt is.

NEM ELÉG A VÍRUS, MOST AZT MONDJÁK, HOGY EZ IS EL FOG TARTANI KÉT HÉTIG. NAGYON SOK EMBER ELVESZÍTETTE A MUNKÁJÁT, NINCS PÉNZÜK, ÉS A HOSSZÚ BEZÁRTSÁG MIATT MÉG AGRESSZÍVABBAK.

A boltok épp most kezdtek volna kinyitni és kicsit visszatért volna az élet Los Angelesben, ehelyett délután egytől teljes kijárási tilalom van reggelig, még ételt se lehet rendelni, mert minden be van zárva – folytatta Timi, aki azt is elárulta, ő hogyan védekezik a feldühödött tömeg ellen.