Somló özvegye: Mindenen át szerettük egymást Tamással

Somló Tamás lassan négy éve nincs velünk, a legendás zenész távozásával pótolhatatlan űrt hagyott maga után. Barátai, rajongói és természetesen a családja szívében és mindennapjaiban a mai napig ott él, úgy, mintha csak napok teltek volna el a halála óta. Özvegye, Keszthelyi Gyöngyvér és közös lányuk, Lily saját rituáléval emlékezik rá nap mint nap.

„Lili annyira »nagy lány« már, hogy szinte külön élünk” – mesélte Gyöngyvér a Borsnak. „Ami viszont Tomitól átvett szokás, az mindkettőnknek a reggeli rutin. Azt tanultuk tőle, hogy fontos nyugodtan reggelizni. A közös életünk során amikor csak tehettük, szakítottunk rá időt. Imádtuk ezeket a pillanatokat, feltöltődtünk tőle, jól indult a napunk. Ezt ma is tartjuk” – mondta el az özvegy a lapnak. Hozzátette, a most 19 éves Lily a zenén keresztül is képes kapcsolódni az édesapjához: zongorázni szokott, Gyöngyvér szerint ez az ő közös nyelvük maradt.

Az asszony és Somló között különleges kapocs volt. Tamás Csufláknak becézte Gyöngyvért, akit 17 éves korában ismert meg, és első látásra egymásba szerettek.

„Mi mindenen át szerettük egymást. Tőle tanultam meg a feltétlen szeretetet, ami nem birtokló, nem önző vagy öncélú, hanem elfogadó és szabad” – mondta a Borsnak Csuflák, aki korábban, szerelme elvesztése után a Lokálnak is nyilatkozott. „Sokat lehetett tőle tanulni. Sosem ítélkezett, elfogadott mindenkit, és mindig hitt az emberek jóságában. A fájdalom nem múlik el, csak idővel hozzá lehet szokni a gondolathoz, hogy akit szerettünk, nincs többé jelen az életünkben fizikailag.”