Stohl András: Készülök a legrosszabbra és bízom a legjobban

Extra

Lokál ,

A veszélyhelyzet megszűnése után lassan visszaáll minden a régi kerékvágásba, amit már nagyon várnak a színészek énekesek, előadóművészek is, hiszen számukra pár hónapig volt, akinek szinte semmi bevétele nem volt.

Stohl András még a szerencsésebbek közé tartozik, hiszen volt munkája, ennek ellenére rengeteg tanult az elmúlt időszakból, ma már teljesen másként gondolkodik a pénzről is – írja a Ripost.

„Próbálok takarékosabban élni, ahogy szerintem mindenki más egy ilyen élethelyzetben. A vírushelyzet megtanított spórolni. A hangya és a tücsök meséje vált most valóra. A hangya szorgalmasan dolgozott egész évben, míg a tücsök „elmulatkázta” a pénzt, és a télre nem maradt semmije… Én soha nem szórtam a pénzt, de inkább úgy fogalmaznék, hogy nem vagyok dorbézolós, viszont nem is verem a fogamhoz a garast. Az biztos, hogy mostantól sokkal tudatosabban kell élni és tervezni kell a jövőt, mert bármikor bekövetkezhet egy újabb víruscsapás. Én is így teszek, készülök a legrosszabbra és bízom a legjobban” – mondta Stohl András, aki örül, mert hamarosan beindul az éved a színházban is.

„A karantén alatt is dolgozhattam egy kicsit. Amíg lehetett, forgattuk a Mintaapákat a TV2-vel, természetesen nagyon szigorú óvintézkedések mellett. Az egész stáb maszkban volt, reggelente hőmérőztek minket. Most pedig, hála a jó istennek, elindul a színház. Erre már mindenkinek nagy szüksége van. A kollégáknak is, akik csak akkor kapnak pénzt, ha játszanak, de remélem, hogy a nézőknek is nagyon hiányzik már egy értékes színdarab. Borzasztó érvágás volt, hogy le kellett állni, de nyilván meg kellett ezt érteni. Ezt is túléltük és bízunk benne, hogy hamarosan csak egy rémálom lesz az egész” – fejezte be Stohl András.