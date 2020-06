Szabadtéri mozivá alakul a Corvin Plaza tetőterasza

Belföld

El tudsz képzelni jobb nyáresti programot, mint egy jó kis szabadtéri mozizás? Június 17-én nyitotta meg kapuit a KULTIK Terasz a Corvin Plaza tetőteraszán, ahol a szabad ég alatt főként premier filmeket mutatnak be. Az 54 férőhelyes kutyabarát moziban nyugágyakról, babzsák fotelekből vagy rendezői székekből nézhetjük a filmeket a csillagok alatt. A kialakításnál törekedtek a szervezők a biztonságra, a vírusveszély miatt kifejezetten tágas elrendezéssel várják a vendégeket.

A 160 helyett egyelőre 54 hely közül választhatunk kényelmes nyugágyakat, rendezői székeket vagy kipróbálhatjuk a babzsák foteleket is. Az ülőhelyek egymástól a lehető legtávolabb kerültek elhelyezésre, a tágas elrendezéssel a vírusveszélyt szeretnék minimálisra csökkenteni a szervezők. A nagy tér miatt a kutyák is kényelmesen elférnek a lábunknál, így a szőrös kedvenceknek sem kell otthon maradniuk.

Az igazi moziélmény mellé természetesen a mozis büfé is dukál. A KULTIK Teraszon a valódi ízletes popcorn mellett, felfrissíthetjük magunkat hideg üdítővel is.

A különleges szabadtéri mozi még a nyár idegesítőbb vérszívóira is gondol: a szúnyogokat speciális fáklyás rendszer tartja távol, hogy ne kelljen őket hessegetnünk a mozizás alatt.

A hűvösebb estéken pedig magunkra teríthetjük az ingyenesen biztosított puha meleg takarókat is.

Premier filmek a csillagok alatt

A KULTIK Terasz azzal is kiemelkedik a szabadtéri mozik sorából, hogy az örök favoritok mellett vetítik a legfrissebb premierfilmeket is. Válogathatunk majd családi, romantikus, vígjáték és persze Oscar-díjas filmekből is.

A szabadtéri mozi üzemeltetője a KULTIK mozihálózat, amely az ország tíz pontján klasszikus beltéri formában is várja a filmek szerelmeseit. Ennek köszönhetően professzionális eszközökkel és rutinos szakmai háttérrel garantálják a minőségi szórakozást.