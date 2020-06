Száraz Dénes is csatlakozik a Mintaapákhoz

Extra

Kiss Nóra ,

Kamarás Iván és Makranczi Zalán után Száraz Dénes is csatlakozik a Mintaapák második évadához. A színész Szabó Kimmel Tamás szerepét veszi át a TV2 sorozatában.

A napok óta tartó találgatások után fény derült a Mintaapák özvegy orvosának kilétére. A feszült körülmények között távozó Szabó Kimmel Tamás helyére Száraz Dénest választották.

„Igen, valóban igaz, kialakult a Mintaapák négyese, a TV2 nézőinek örömére ismerős arc tér vissza a képernyőre. Mészáros Béla, Kamarás Iván és Makranczi Zalán után Száraz Dénes csatlakozásával teljes lett az apák csapata. A júliusban kezdődő forgatásokon már Száraz Dénes alakítja dr. Molnár Tamás szerepét a sorozatban” – válaszolt a csatorna a Bors megkeresésére.

Száraz Dénes bizonyította már tehetségét a Jóban Rosszban Tamás atyájaként, ahol annyira megszerették a nézők, hogy a halála után is követelték, így az írók végül egy új karakterként hozták vissza a színészt.

Mint ismert, négy színész is távozott a Mintaapákból. Elsőként Fenyő Ivánét jelentette be a csatorna, akinek a helyét Kamarás Iván veszi át a második évadban. Egy hete pedig Szabó Kimmel Tamás, Klem Viktor és Kovács Patrícia is kilépett, miután nem tudtak közös nevezőre jutni a készítőkkel. Viktor szerepét Makranczi Zalán alakítja majd, így már csak az a kérdés ki lép Patrícia helyére.