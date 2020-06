Színes kulturális programokkal várják az érdeklődőket Debrecenben a hétvégén

Belföld

MTI ,

A DEkult Utcák elnevezésű programsorozat keretében számos színes kulturális programmal várják az érdeklődőket a hétvégén Debrecenben – jelentették be a szervezők szerdán sajtótájékoztatón a cívisvárosban.

Puskás István, Debrecen kulturális alpolgármestere elmondta: a Múzeumok éjszakája korábban egynapos programjait háromnaposra bővítik a hétvégén, amikor megrendezik a belvárosban a fiatalok éjszakáját, az irodalom éjszakáját, a művészetek éjszakáját és a zene éjszakáját.

Az alpolgármester hozzátette, hogy bár a járvány okozta veszélyhelyzet megszüntetésével már az intézmények is látogathatóak, tartják magukat a korábban meghirdetett “lépésről lépésre” stratégiához, így nyitva meg a kulturális tereket az érdeklődők előtt.

Puskás István felhívta a figyelmet az Átjáró vásár című új kezdeményezésre, amelyet a Csapó utcai sétáló övezetben rendeznek a CIHA Egyesület alkotói, és a céljuk a több száz éves népi kultúra átörökítése innovatív eszközökkel, a modern designnal ötvözve.

A Bauhaus Contemporary projekt is Debrecenben vendégeskedik június 27-től: a kortárs magyar fotográfia gyöngyszemeit a Piac utcai üzletek kirakataiban mutatják be – fűzte hozzá az alpolgármester, megjegyezve, hogy június 27-én, a múzeumok éjszakája hagyományos időszakában a debreceni Református Kollégium gyűjteményei és a Szabó Magda-emlékház is bekapcsolódnak a programokba.

A debreceni kulturális intézmények vezetői a sajtótájékoztatón részletesen ismertették a hétvégi programokat.

A Csokonai Színház művészei például három éjszakán át olvasnak fel különböző helyszíneken 23 ország 23 írójának 23 művéből, a Déri Múzeum, a Medgyessy Ferenc emlékmúzeum és a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ kiállításokkal, tárlatvezetésekkel, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja az érdeklődőket, a Kodály Filharmónia pedig elsőként az országban ismét koncerttermi hangversenyt tart vasárnap délelőtt a Kölcsey központban, amit aztán szabadtéren, a Déri parkban is megismételnek délután – hangzott el a tájékoztatón.