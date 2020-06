Szülésnél segítettek a zsaruk a 4–6-os megállójában, most újra látnák a picit

Extra

Holló Bettina ,

Bátrak és igazi hősök! Két rendőr, Papp Benjámin és Berkes Alexandra segített nemrég a 4–6-os villamos megállójában világra hozni egy vajúdó asszony gyermekét, a pici Noelt. A zsaruk mindig teszik a dolgukat, amikor a Lokál az interjút készítette velük, akkor is akcióba kellett lendülniük a Blaha Lujza téren. Nem csoda, örökké szolgálnak és védenek!

Igazi hősök – talán ezzel két szóval lehetne a leginkább jellemezni Papp Benjámin főtörzsőrmestert és Berkes Alexandra őrmestert, akik interjúnk közben is akcióba lendültek, mivel egy kisebb balhé tört ki a Blaha Lujza téren. Ez persze nem meglepő, Budapest belvárosában mindig történik valami, soha nem árt, ha van a közelben egy-két rendőr. Épp a legjobbkor érkeztek a Készenléti Rendőrség járőrei a Blaha Lujza térre május 24-én, azon a vasárnap estén is, amikor egy fiatal nőnek, Gabriellának a villamosmegálló közepén elfolyt a magzatvize.

– A VIII. kerületben teljesítettünk szolgálatot, amikor a Népszínház utcából kifordulva láttuk, hogy a járókelők hevesen integetnek nekünk, álljunk meg – kezdte a Lokálnak Benjámin.

– Sokkos állapotban feküdt a megállóban a padon egy hölgy, aki közölte velünk, hogy nagyon rosszul van, várandós, és úgy érzi, hogy megindult a szülés. Egy percig sem gondolkodtunk, lehúztuk róla a nadrágot, levettük a cipőjét, és láttuk, hogy a baba feje már egy kicsit kint is van. Biztosítottuk arról, hogy itt vagyunk, segítünk neki. Mire a mentő megérkezett, a baba már megszületett – mesélte a nem mindennapi történetet Benjámin, aki szerint nem kizárt, hogy a nő épp abba a kórházba sietett, ahova végül a mentők szállították be. Alexandra még a kórházba is elkísérte az édesanyát, Gabriellát. Úgy érzi, hogy így volt helyes, hisz percekig a kezében tartotta az újszülött babát, Noelt.

Szívesen látnánk a picit!

– Hihetetlen élmény volt, soha nem volt még részem hasonlóban sem. Gabriella nagyon hálás volt nekünk, nem győzte megköszönni a segítségünket. Mindkettőnk nevében mondhatom, hogy szívesen újra látnánk a kicsit, de ezt a találkozót az édesanyának kell kezdeményeznie – tette hozzá Alexandra. Ha az édesanya is szeretné, akkor mi is szívesen segítünk a találkozásban, elérhetőségünk: [email protected]!