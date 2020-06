Tarlós: Karácsony állandóan panaszkodik

Belföld

Alpinisták is megvizsgálták a Lánchidat, akik olyan hibákat találtak, amelyeket korábban nem lehetett felfedezni – mondta Tarlós István korábbi főpolgármester, aki szerint utódja, Karácsony Gergely egyfolytában panaszkodik. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint Tarlós vezetése alatt már folyna a felújítás.

A főpolgármester állandóan panaszkodik. Minden címen pénzt kérne a kormánytól, ahelyett, hogy tenne valamit, gyakorlatilag kizárólag a közösségi hálózaton politizál – jelentette ki a Demokratának Tarlós István a Lánchíd katasztrofális állapotával kapcsolatban. Budapest egyik jelképe ugyanis lassan életveszélyes állapotba kerül, a szakértői vizsgálatok szerint június 10-ig – vagyis több mint egy hete – el kellett volna kezdeni a munkálatokat, ehelyett Karácsony leállította a felújítást, és a tendert a mai napig nem írta ki.

A volt főpolgármester megerősítette, hogy a Lánchíd felújítására elkülönített 23,7 milliárd forint rendelkezésre állt, amikor átadták Karácsonyéknak a városvezetést, utódja mégis mindig a pénzhiánnyal takarózik. Tarlós felidézte, hogy a Lánchíd felújítására 2018-ra jóváhagyott kiviteli tervdokumentációt készítettek, és a tendert is kiírták.

– Bár több ízben az ellenkezőjét írták erről, mi rendeltük meg azt az új, részletes szakvéleményt is, amelyet alpinisták közreműködésével készített a Főmterv és a BME, majd a 2019. októberi választás után szállított le. Ez tartalmaz – az alpinisták felismerései alapján – először olyan szigorú szakmai verdiktet, hogy hat hónapnál tovább nem halasztható a felújítás (az alpinisták olyan hibákat is felfedeztek, amelyeket a korábbi vizsgálatok során nem is láthattak). Azóta több mint hat hónap telt el. Elegendő idő a pályázat lebonyolítására – vélekedett a korábbi városvezető, aki emlékeztetett: Karácsony legalább háromszor tett egymásnak ellentmondó nyilatkozatot a felújításról. Tarlós szerint a járvánnyal sem magyarázható a késlekedés és a halasztás.

Hírhamisítás a baloldalon

Rendre felbukkanó ellenzéki hazugság, hogy – Karácsonyhoz hasonlóan – Tarlós István is kevesellte a felújításra szánt pénzt. A volt főpolgármester szerint ez „hírhamisítás”, ugyanis ő a híd, a váralagút és a villamosalagút együttes felújítására mondta ezt.

Demszkyék romhalmazt hagytak hátra

Tarlós arra a baloldali vádaskodásra is reagált, miszerint „a Fidesznek 10 éve volt a Lánchíd felújítására, mégse csináltak semmit”. A volt főpolgármester – a teljesség igénye nélkül – felsorolta, milyen sürgető problémákkal kellett szembenéznie, és megoldania, amikor átvette Demszky Gábortól Budapest irányítását:

– 2010-ben 251 milliárdos adóssággal vették át a városvezetést, amit csak öt évvel később, a kormány segítségével sikerült rendezniük.

– Tavaly a főváros működési hitele nulla forint volt.

– Demszkyék nem építették meg a 4-es metrót, nem újították fel a 3-ast, ezeket Tarlóséknak kellett megcsinálniuk.

– 2010 előtt nem foglalkoztak az árvízvédelemmel.

– Az előző városvezetés Európa legelavultabb tömegközlekedési járműparkját hagyta hátra.

– A csatornahálózat-építéssel sem foglalkoztak, Tarlósék 400 kilométernyi hálózatot pótoltak.