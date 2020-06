Teljes szétesés a Jobbikban: Mirkóczki Ádám is kilép

Belföld

Lokál ,

Kilép a Jobbikból Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere – ezt közös közleményben jelentette be kedden a párt és a városvezető.

Mirkóczki Ádám tavaly őszig a Jobbik országgyűlési képviselője és szóvivője volt, ekkor választották meg Eger polgármesterévé, így távozott az Országgyűlésből. A párt közleményében azt írja: közös megegyezéssel távozik a Jobbikból Mirkóczki Ádám.

A közlemény meglehetősen abszurd, ugyanis azt állítja, hogy semmilyen nézeteltérés, semmilyen konfliktus nincs, Mirkóczki Ádám távozásának nincs köze az utóbbi időben a párt körül zajló eseményekhez és Mirkóczki mindenben egyetért a Jobbik vezetésével. “A polgármester csak és kizárólag az Eger városáért érzett felelősségtudata miatt hagy fel a pártpolitikával” – írják, ami nehezen értelmezhető. Ahogy az más városokban látható: egyáltalán nem szokás, hogy egy polgármester otthagyná a pártját, csak azért mert polgármester lett. Ha így lenne, nem lenne értelme polgármester-jelölteket indítania pártoknak – írja az Origo.

Bárhogy is próbálja a Jobbik vezetése csavarni a kérdést: a Jobbik elvesztette az egri polgármesterséget.

A pártban az elmúlt hetekben is súlyos volt a helyzet, több képviselő is kilépett a Jobbikból, Sneider Tamás volt pártelnök, Varga-Damm Andrea és Farkas Gergely is, valamint két zalaegerszegi képviselő, ezzel megszűnt a zalaegerszegi Jobbik. Varga-Damm Andrea elmondta, szerinte Jakab Péter Thürmer Gyula helyére vezeti a Jobbikot – számol be a portál.