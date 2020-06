Tovább árad a Tisza, a napokban tetőzik a Duna

Belföld

MTI ,

Folytatódni fog a Tisza vízszintjének emelkedése, míg a Duna a következő napokban tetőzik majd – közölte a Országos Vízügyi Főigazgatóság kedden az MTI-vel.

Mint írták, a Dunai hazai szakaszán levonuló árhullám valamennyi állomásnál fokozat alatt tetőzik az elkövetkező napokban.

A budapesti tetőzés szerdán az éjszakai-hajnali órákban várható, kevéssel 500 centiméter alatt.

A Tisza legfelső szakaszán újabb jelentős áradás indul, lejjebb pedig folytatódik a vízszintek emelkedése. Ezek hatására a folyó Tiszalökig tartó szakaszán az I. készültségi szintet meghaladó tetőzések valószínűsíthetőek. Lejjebb Kisköréig az I. fokú szintet megközelítő vagy azt kismértékben meghaladó vízállás várható.

A Tisza mellékfolyói közül a Túron az I. fokot kissé meghaladó, a Körösök vízrendszerén pedig azt megközelítő vízállás a valószínű.

Közölték azt is, a Duna vízgyűjtő bajor és osztrák területein fokozatosan csökken a csapadékhajlam, de a Tisza fontos vízgyűjtő területein továbbra is folytatódik a csapadékos időjárás. Az elmúlt időszak esőzései fokozatosan növelték a kezdetben erősen kiszáradt talaj víztartalmát, így egyre kevesebb csapadék szivárgott be a talajba.

Az elmúlt 24 órában a Tisza vízgyűjtő felső, határainkon túli területein újra jelentős, az előrejelzésekben szereplő értékeknél jóval nagyobb mennyiségű csapadék hullott. A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint ezen a területen szerda reggelig további jelentős mennyiség várható.

Kitértek arra is, az áradással egy időben a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság jelezte, hogy a Tiszán és a Szamoson nagy mennyiségű kommunális hulladék érkezik a felsőbb, külföldi szelvényekről.

A Tisza medrének teljes szélességében érkező úszó hulladékot Aranyosapátinál néhány napos, míg Vásárosnaménynál tíz napos időtartamban részleges mederelzárással távolították el a nyíregyházi vízügyesek.

A szakemberek kedd reggelig 911 köbméter vegyes hulladéktól tisztították meg a Tiszát – áll a közleményben.