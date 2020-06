Trianon 100: összetartozunk!

Extra

Lokál ,

1920. június 4-én 16.32-kor írták alá a versailles-i Nagy Trianon-kastélyban a Magyarországot megcsonkító békeszerződést, amelynek következében az ország területének kétharmadát elveszítette. Azóta eltelt száz év, de a magyarok szíve nem felejt. Az összetartozás dalában Dancs Annamari, a Budapesti Operettszínház művésze és Keresztes Ildikó zenész is közreműködött, akik elmesélték a Lokálnak, hogy erdélyi magyarként hogyan élték meg Trianon fájdalmát.

Hazám, hazám – az összetartozás dala Orbán Viktor miniszterelnök is megosztotta közösségi oldalán az összetartozás dalát. A Hazám, hazám című dal és a hozzá készült videóklip arról szól, hogy bár 1920 óta határok választják el egymástól a magyarságot Közép-Európában és a világban, mégis egyek vagyunk. A dalban közreműködik többek között Csík János, Dancs Annamari, Dér Heni, Molnár Ferenc „Caramel” és Keresztes Ildikó. Szeretné meghallgatni? Olvassa be telefonjával az alábbi QR-kódot:

Dancs Annamari: Büszkén vállalom, hogy erdélyi magyar vagyok

Dancs Annamari Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön született, és ott élt 29 éves koráig.

– Mindig is őriztük a szüleimmel a magyarságot, és közszereplőként büszkén vállalom, hogy erdélyi magyar vagyok – kezdte a Lokálnak. – Az édesapám mesélt először Trianonról. A kommunizmus alatt nőttem fel, és felnőtt fejjel én is átérzem, mit jelenthetett ez a szétszakítás a családomnak. Igyekeztünk akkor elfogadni és tisztelni, őrizni a múltat. A szüleim például csak kétévente kaptak útlevelet, amivel át tudtak jönni Magyarországra. Mindig izgatottan vártuk az utazást. Emlékszem, édesapám zenetanárként szeretett volna egy „István, a király”-lemezt hazavinni, de félt, hogy a hatóságok emiatt letartóztatják. A visszaérkezésünk után házkutatást is tartottak nálunk – emlékezett az operettszínház színésznője, akinek hatalmas megtiszteltetés volt részt venni a Hazám, hazám című dal megszületésében. – Felemelő, hogy minden ezzel kapcsolatos érzésemet szabadon kiénekelhetem magamból, ilyen remek művészekkel együtt.

Keresztes Ildikó: Történelmi fájdalom

Keresztes Ildikó erdélyi magyarként élte meg Trianon fájdalmát. – Rengeteg érzés kavarog bennem a századik évforduló kapcsán, történelmi fájdalom ez. Az első és legfontosabb, hogy mindig, mindenhol hangsúlyozzuk: bár elválasztottak minket, mégis összetartozunk. Én mindig is büszke erdélyi magyarnak vallottam magam. A tizenéves lázadásom is abban mutatkozott meg, hogy mindenáron a magyarságomat szerettem volna erősíteni, harcoltam érte. Magyar zenéket hallgattunk, történelmet, könyveket olvastunk, amit akkoriban nem volt szabad. A barátokkal együtt még a szilveszteri buliban is az István, a királyt és a magyar himnuszt énekeltük. Később aztán valaki besúgott minket, és egyenként kihallgatott a rendőrség, egy fiút nagyon meg is vertek. Borzalmas időszak volt, amikor nem mutathattuk meg, hogy a szívünk miként érez, de azt gondolom, tanulnunk kell ebből. Ki kell mutatni, hogy összetartozunk, és egy nép vagyunk, akkor is, ha ez a térképen máshogy látszik. A Hazám, hazám című dal kapcsán, azt hiszem, igazi értéket és szívből jövő gondolatokat adhattam ki magamból.

Áder János: A magyar nemzet nemcsak volt, de lesz is

– A magyar nemzet nemcsak volt, de lesz is – mondta Áder János az Országgyűlés emlékülésén. A köztársasági elnök kijelentette: azért dolgozzunk, hogy a nemzet lelki határai változatlanok maradjanak, ha már a nemzet földrajzi határai megváltoztak. – Száz év elteltével, két világháború után, Trianontól és gazdasági válságoktól gyötörten, egy több mint négy évtizedes kommunista-szocialista vargabetű után, egy levert forradalmat követően, többször is az államcsőd szélére jutva itt vagyunk, élünk – hangsúlyozta az államfő.

Túlélte a magyarság a gyilkossági kísérletet

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a trianoni megemlékezésekkel kapcsolatban azt mondta: tegnap volt száz éve, hogy a trianoni békediktátum aláírására kényszerültünk, de a befejezett gyilkossági kísérlet ellenére is életben maradtunk. – Tíz éve ez a nap a nemzeti összetartozás napja, már 1,1 millió magyar élt az egyszerűsített állampolgárság lehetőségével – tette hozzá.