Új előírások vonatkoznak a belépésre a Fővárosi Ítélőtábla épületeibe

Belföld

MTI ,

A koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszában, júniustól új előírások vonatkoznak a Fővárosi Ítélőtábla épületeibe történő belépésre és ott tartózkodásra.

A táblabíróság az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében azt írta: június elseje óta épületeikbe ügyfélnek belépni csak indokolt esetben, “eljárási cselekményen való részvétel vagy kezelő és tájékoztató irodai ügyintézés céljából” lehet, amely után az ügyfél köteles az épületet azonnal elhagyni.

Az épületbe kizárólag a következő óvintézkedések megtartása mellett lehet belépni, valamint bent tartózkodni: szóban nyilatkozni kell arról, hogy a belépni szándékozóra vagy a vele együtt élőre vonatkozóan hatósági karantént elrendeltek-e, valamint arról, hogy a megelőző 14 napban szoros kapcsolatban állt valószínűsítetten vagy megerősítetten koronavírus-fertőzöttel.

Emellett kötelező a szájat és az orrot eltakaró eszköz (maszk, sál, kendő), valamint a kihelyezett kézfertőtlenítőszer használata, továbbá az épületben a 2 méteres védőtávolság betartása. A tárgyalótermek előterében, valamint a folyosókon várakozni csak a feltétlenül szükséges ideig lehet.

Kitértek arra is, hogy júniustól minden tárgyalást követően alaposan fertőtlenítik a tárgyalótermeket.

A Fővárosi Ítélőtábla közlése szerint a járványügyi védekezéssel is érintett elmúlt három hónapban végzett ítélkezési munkájuk eredményesnek tekinthető, hiszen a sajátos eljárási szabályok hatálya alatt is több ügyet fejeztek be, mint amennyi érkezett.

A táblabíróság március és május között 633 peres ügyet fejezett be az érkezett 647 peres ügyhöz képest. A nemperes ügyeket tekintve 942 ügyet fejeztek be, ami 70 üggyel meghaladja az ebben az időszakban a Fővárosi Ítélőtáblához érkezett 872 nemperes ügyszámot.

Közölték továbbá, hogy a járványügyi helyzet ellenére április elsején zökkenőmentesen megalakult az ítélőtábla új kollégiuma, a munkaügyi kollégium, ahol azonnal megkezdődött az ítélkezési munka.