Új lakás? Albérlet? Mindkettőt olcsóbban szerezhetjük meg!

A fővárosi lakás- és albérletárak évről évre egyre csak emelkedtek, mondhatni már az egekben voltak. A vírus viszont némi könnyebbséget hozott a költözni vágyóknak, a bérleti díjak ugyanis alacsonyabbak lettek, a vásárlók alkupozíciója pedig jelentősen javult. A Lokál utánajárt, mire lehet számítani a jövőben.

A budapesti albérletárak március elején szinte azonnal zuhanni kezdtek. A bérleti díjak átlagosan 10 százalékkal lettek alacsonyabbak, de a belső kerületekben 15-20 százalékkal is csökkentek, ami akár 40 ezer forintos különbséget jelenthetett.

– A hosszú távra bérbe adó tulajdonosok két ok miatt kerültek nehéz helyzetbe: egyrészt az üresen álló, rövid távra kiadó lakásokat sokan hosszú távra adnák bérbe, ami lenyomja az árakat, másrészt pedig sok bérlő került bizonytalan anyagi helyzetbe. Emiatt a szerződés lejárta előtt újra kellett tárgyalni a bérleti díjakat, ami sok esetben csökkentéssel járt – árulta el a Lokálnak Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője, aki szerint a kedvezőbb árak akár hosszabb távon is megmaradhatnak.

– Nagy kérdés, hogy milyen formában indul el a következő tanév a felsőoktatásban. Ha visszaköltözik az oktatás a digitális térből, akkor lehet, hogy a bérleti díjak egy picit ismét emelkednek, de inkább a stagnálás valószínű. Már csak azért is, mert feltehetőleg a külföldi turisták sem térnek vissza a nyáron, így tízezernyi olyan lakás kerülhet be a kínálatba, ahová hosszú távra keresnek majd bérlőt – mutatott rá a szakértő.

Felértékelődött a kert, az erkély

Március közepétől május végéig 30-40 százalékkal csökkent az adásvételek száma, június elejétől kezdve viszont visszatértek a piacra a vevők, ám ők a nehezebbé, bizonytalanabbá váló anyagi helyzetük miatt csak olcsóbb lakásokat engedhetnek meg maguknak, és ezért bátrabban is alkudnak. Sok esetben akár 5-10 százalékos árengedményre is lehetőségük nyílhat. – Ennek következtében inkább az árak csökkenése várható, már csak azért is, mert a járvány megjelenése előtt is csökkentek a lakásárak, a KSH adatai alapján országos szinten 3 százalékkal. Érdekesség, hogy az új lakások iránti májusi kereslet még a 2019-es szintet is meghaladta 20 százalékkal. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a tervezőasztal mellől kínált új lakásokat nem kell személyesen megtekinteni a vásárláshoz. Emellett a koronavírus idején felértékelődött a kertkapcsolat, a zöldövezet, de még a lakáshoz tartozó erkély is – magyarázta Balogh László.