Újra Jimmy Kimmel az Emmy-díjátadó házigazdája

Noha nem tudni még, hol és milyen formában rendezik, egy biztos: harmadszorra is Jimmy Kimmel tévés műsorvezető lesz az idei Emmy-díjátadó házigazdája – jelentette be a show-t közvetítő AMC csatorna. Elhalasztották a Spirit-díjak átadóját is.

Az amerikai televíziós akadémia közlése szerint a szeptemberi közvetítés valószínűleg különbözni fog az előző évek adásaitól.

“Nem tudom, hol és hogyan, sőt azt sem, miért csináljuk meg, de megcsináljuk és én leszek a házigazda” – idézte a The Hollywood Reporter Kimmelt, aki egyébként az esemény producere is egyben.

A televíziós Oscarnak is nevezett Primetime Emmy díjakat a Los Angeles-i Microsoft Színházban tervezték átadni szeptember 20-án. A dátum egyelőre biztos, a további részleteket később, nem sokkal az esemény előtt hozzák nyilvánosságra.

A héten már több nagy nemzetközi filmes díj esetében is új időpontra tették a jövő évi gálát, a pandémia miatt az Oscart nyolc héttel, február 28-ról április 25-re, a brit filmakadémia (BAFTA) díjátadóját február 14-ről április 11-re halasztották el.

Bejelentették, hogy a Film Independent Spirit Award átadója is új időpontban lesz, a független filmes elismerést hagyományosan egy nappal az Oscar-gála előtt adják át, így 2021-ben február 27. helyett április 24-én rendezik meg a ceremóniát.